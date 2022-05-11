بث مباشر «WTV».. مباراة «المحلة × الخمس» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «أبو سليم» مواجهة بين فريق «الخمس» مع نظيره «المحلة»، في الجولة السابعة من مرحلة الإياب بالمجموعة الثانية بالدوري الممتاز لكرة القدم الموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

ويتوسط إدارة اللقاء بين الفريقين الحكم الدولي مفتاح العلمي، والمساعدان وليد أبوحرارة وعلي عاشور، والحكم الرابع عبد اللطيف سباقة.