مواجهتان في الدوري الليبي الممتاز: المحلة × الخمس.. الشط × الاتحاد المصراتي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يتجدد الموعد اليوم الأربعاء مع مباراتين في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، فعلى ملعب أبوسليم يلتقي الخمس تاسع المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة مع المحلة ثامن المجموعة بـ14 نقطة وكلاهما خاض 15 مباراة.

يتوسط إدارة اللقاء بين الفريقين الحكم الدولي مفتاح العلمي والمساعدان وليد أبوحرارة وعلي عاشور والحكم الرابع عبد اللطيف سباقة.

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وعلى ملعب مصراتة يحل فريق الشط الذي تأكد هبوطه للدرجة الأدنى برصيد 4 نقاط ضيفا على الاتحاد المصراتي رابع المجموعة برصيد 20 نقطة من 15 مباراة.

يدير اللقاء حكم الوسط الدولي باسط شهوب، والمساعدان سالم الدرسي وربيع الشوشان، والحكم الرابع مسعود عقيلة.