«المدينة» يلحق بـ«الاتحاد» الخسارة الأولى بالدوري الممتاز هذا الموسم

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي «المدينة»، في تحقيق الفوز على نظيره «الاتحاد»، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة إيابًا بالدوري الليبي الممتاز.

وشهدت مباراة فوز «المدينة» على نظيره «الاتحاد»، التي جمعتهما على ملعب أبوسليم، ندية بين الفريقين وشهدت تسجيل خمسة أهداف.

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وسجل أهداف «المدينة» كل من محمد الغنيمي (ثنائية)، والمحترف البرزايلي ماتيوس. فيما سجل هدفي «الاتحاد» ربيع الشادي وطلال فرحات.

أول خسارة لـ«الاتحاد»

وبهذه النتيجة وصل «المدينة» إلى المركز الرابع برصيد 21 نقطة، وبقى فريق «الاتحاد» متصدرًا للمجموعة الثانية برصيد 32 نقطة.

وخاض فريق «الاتحاد» 14 مباراة دون خسارة في الدوري الليبي هذا الموسم (2021-2022)، وهذه هي أول خسارة له على يد «المدينة».