بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد 1 - 1 المدينة» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «أبوسليم» مواجهة بين فريق «الاتحاد» مع نظيره «المدينة»، ضمن منافسات الأسبوع السابع إيابًا بالمجموعة الثانية في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

ويقود المباراة الدولي معتز الشلماني، والمساعدان الدوليان وحيد الجحاوي وعزالدين عطية، والحكم الرابع محمد القبضي.