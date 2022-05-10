بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد 1 - 1 المدينة» في الدوري الممتاز

يشهد ملعب «أبوسليم» مواجهة بين فريق «الاتحاد» مع نظيره «المدينة»، ضمن منافسات الأسبوع السابع إيابًا بالمجموعة الثانية في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم للموسم الرياضي الجاري (2021-2022).
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ويقود المباراة الدولي معتز الشلماني، والمساعدان الدوليان وحيد الجحاوي وعزالدين عطية، والحكم الرابع محمد القبضي.
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