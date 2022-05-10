المنتخب الليبي يحرز نتائج جيدة في البطولة الأفريقية للكرة الحديدية (صور)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حقق المنتخب الوطني الليبي للكرة الحديدية نتائج جيدة في اليوم الأول والثاني من منافسات البطولة الأفريقية المقامة حاليا في الجزائر 2022.

وفي منافسات الطويل للسيدات، فازت ليبيا على لوسوتو (9-7) كما فازت ليبيا على موزمبيق (12-0)، وفي زوجي رجال، فازت ليبيا على بوروندي (13-0)، وفي وفردي رجال فازت ليبيا على تشاد (13-6).

وفي منافسات رافا، فازت في زوجي ذكور الجزائر على ليبيا (12-4) وفي زوجي سيدات خسرت الجزائر أمام ليبيا (7-10) وفي فردي سيدات خسرت ليبيا أمام لوسوتو (5-8).

وفي منافسات اليوم الثاني تأهل المنتخب الوطني الليبي عن فئة الزوجي إناث إلى الدور الربع نهائي، في المباراة الأولى تفوق المنتخب الليبي بتخصص زوجي إناث عبر نجاح ميلاد وسمية إبراهيم على المنتخب الجزائري بنتيجة (10-7).



وفي المباراة الثانية تفوق المنتخب الليبي بتخصص زوجي إناث على المنتخب الموزمبيقي بنتيجة (12-2).

جانب من منافسات الكرة الحديدية. (فيسبوك)

جانب من منافسات الكرة الحديدية. (فيسبوك)

جانب من منافسات الكرة الحديدية. (فيسبوك)