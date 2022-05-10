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الاتحاد يلتقي المدينة في الدوري الليبي لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 10 مايو 2022, 01:25 مساء
الاتحاد يلتقي المدينة في الدوري الليبي لكرة القدم
مباراة لفريق الاتحاد في الدوري الليبي. (صفحة الاتحاد عبر فيسبوك)
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يشهد ملعب أبوسليم في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء اليوم الثلاثاء مباراة في الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم وتجمع الاتحاد متصدر المجموعة الثانية برصيد 32 نقطة من 14 مباراة مع المدينة سابع المجموعة برصيد 18 نقطة من 15 مباراة.

يقود المباراة الدولي معتز الشلماني، والمساعدان الدوليان وحيد الجحاوي وعزالدين عطية، والحكم الرابع محمد القبضي.

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وغدا الأربعاء، يتجدد الموعد مع مباراتين في الدوري الممتاز، الخمس يلتقي المحلة بإدارة الدولي مفتاح العلمي والمساعدين وليد أبوحرارة وعلي عاشور والحكم الرابع عبد اللطيف سباقة.
 
والاتحاد المصراتي يتبارى مع الشط بإدارة حكم الوسط الدولي باسط شهوب والمساعدين سالم الدرسي وربيع الشوشان والحكم الرابع مسعود عقيلة.

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