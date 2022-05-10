تأهل النصر والأخضر والأهلي بنغازي لدور 16 كأس ليبيا لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

انضمت فرق النصر والأخضر والأهلي بنغازي إلى كوكبة الغرف المتأهلة إلى دور الـ16 في بطولة كأس ليبيا لكرة القدم.

النصر تأهل بعد فوزه على المروج بخمسة أهداف لهدفين (5-2)، والأخضر بعد فوزه على نجوم بنغازي بأربعة أهداف مقابل هدف (4-1)، والأهلي بنغازي بعد فوزه على المنار بثلاثية نظيفة (3-0).

الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس ليبيا لكرة القدم، هي: الأولمبي والتعاون والهلال وبنغازي الجديدة والصداقة ودارنس والمدينة والهلال سبها والسويحلي والأهلي طرابلس وأبوسليم والاتحاد المصراتي والنصر والأخضر والأهلي بنغازي.



وباق مباراة واحدة في دور الـ32 وتجمع الاتحاد مع الجزيرة.