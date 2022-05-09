الزروق يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للفنون القتالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

انتخب رئيس الاتحاد الليبي للفنون القتالية، محمد الزروق، لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للفنون القتالية المختلطة خلال اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي عبر منصة «زووم» بمشاركة ممثل اتحاد اللجان العربية سعد السفياني.

وجاءت نتائج الانتخابات لتشهد تنصيب العميد محمد دلموج الظاهري من الإمارات رئيسا، ومحمد إبراهيم من مصر نائب رئيس، ونزار طالب من فلسطين نائب رئيس، ومنال خليل أبوديل من سورية نائب ورئيس العنصر النسوي.

شمل الانتخاب أعضاء المكتب التنفيذي محمد الزروق من ليبيا، ورشيد باهي من الجزائر، وعبد الله القبلان من السعودية، ومنار البزرة من سورية، وسلوان الهاشمي من العراق الأمين العام، وجاهد سعيد من الأردن والمستشار العام فؤاد درويش.

جانب من انتخابات الاتحاد العربي للفنون القتالية عبر «زووم». (فيسبوك)