مواهب واعدة في بطولة زوارة لتنس الطاولة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد مدرب تنس الطاولة بنادي الجزيرة زوارة، حسين صالح أبوذيب، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، بروز عديد المواهب في بطولة تنس الطاولة التي نظمها وأشرف عليها نادي الجزيرة بمشاركة 70 لاعبا مثلوا أندية الجزيرة زوارة والمستقبل من مدينة الجميل وشاطئ تليل من مدينة صبراتة.

وأضاف أبوذيب «شهدت النتائج في فئة البراعم تتويج اللاعب أسيف شكري أبوذيب من نادي الجزيرة بالمركز الأول والميدالية الذهبية، وجاء ثانيا زميله أواب أشرف الغالي من نادي الجزيرة».

وأكمل «في فئة الرواد توج بذهبية البطولة لاعب شاطئ تليل محمود مبارك، وجاء ثانيا لاعب نادي الجزيرة أكرم سالم حلب، وفي فئة المحترفين، توج بذهبية البطولة لاعب الجزيرة سوار خالد الهوش، وجاء ثانيا اللاعب صالح حسين أبوذيب من نادي الجزيرة».



وفي الختام حيا أبوذيب الأندية المشاركة والجمهور المتابع للبطولة وكل من أسهم في نجاح البطولة، وخص بالذكر راعي البطولة شركة أنارو للتجارة.