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فوز الجزيرة والأهلي بنغازي في الدوري الليبي لكرة السلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الإثنين 09 مايو 2022, 11:08 صباحا
فوز الجزيرة والأهلي بنغازي في الدوري الليبي لكرة السلة
مباراة لفريق السلة بنادي الجزيرة. (صفحة نادي الجزيرة عبر فيسبوك)
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أجريت، أمس الأجد، مباراتان في إياب الدوري الليبي لكرة السلة، انتهيتا بفوز الأهلي بنغازي على التحدي بنتيجة (100-56)، كما فاز الجزيرة على الأولمبي بنتيجة (54-36).

مفكرة النتائج
سجلت في أولى أسابيع دور الإياب النتائج التالية، حيث فاز الهلال على المروج (71-60)، والاتحاد على المدينة (75-41)، والأهلي طرابلس على اليرموك (71-32).

وغدا الثلاثاء يتجدد الموعد مع مباراتين، بالقاعة الكبرى بطرابلس سيجمع اللقاء بين الأهلي طرابلس والمدينة، وبقاعة المروج، منتخب 18 عاما يلتقي المروج.

والأربعاء، يقام بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراتان، المباراة الأولى ستجمع اليرموك والأولمبي، ويعقبها مباراة الاتحاد والشباب، والخميس، سيشهد مجمع سليمان الضراط ببنغازي مباراتين، الأولى ستجمع النصر والأهلي بنغازي، ويعقبها مباراة الهلال والتحدي.

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