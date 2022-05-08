مدرب الأهلي طرابلس يكشف هدفين له قبل مواجهة أورلاندو الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلن فريق أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي جاهزيته لمواجهة الأهلي طرابلس، اليوم الأحد، بملعب شهداء بنينا ضمن نصف نهائي كأس «الكونفدرالية» الأفريقية، بعد أن وصلت بعثة الفريق إلى بنغازي أمس السبت.

وقد أجرى الفريق الضيف، مساء أمس، فور وصوله تدريبه الرئيسي على ملعب المباراة في الموعد المقرر من الاتحاد الأفريقي «كاف» الساعة السادسة مساءً.

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وعقد أيضًا الاجتماع الفني بحضور مندوبي الفريقين والطاقم التحكمي والمراقب الفني للمباراة.



من جهته أكد مدرب فريق الأهلي طرابلس فتحي الجبال، في المؤتمر الصحفي، قبل اللقاء المرتقب أن هناك هدفين يتطلع لتحقيقهما، الأول تحقيق الفوز بأكثر من هـدف، والثاني الحفاظ على الشباك نظيفة وعدم قبول الأهداف.

وقال الجبال أيضًا: «أمامنا شوط أول حاسم على ملعبنا، ونسعى لإسعاد الجماهير والتأهل إلى النهائي».