Atwasat

المنتخب الليبي لقفز الحواجز في بطولة تونس الدولية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 08 مايو 2022, 03:49 مساء
المنتخب الليبي لقفز الحواجز في بطولة تونس الدولية
منافسات فروسية قفز الحواجز. (فيسبوك)
alwasat radio

يتأهب المنتخب الليبي لفروسية قفز الحواجز للمشاركة في البطولة الدولية التي تستضيفها تونس، الخميس المقبل، ويمثل المنتخب الليبي الفائزون في التصفيات المحلية على مستوى ليبيا من الشرق والغرب والجنوب، ومن بين الفائزين الفارس الدولي عبدالمهيمن عشيني من مدرسة الجزيرة لفروسية قفز الحواجز زوارة.

تأتي مشاركة المنتخب الليبي في البطولة الدولية ضمن أهداف اتحاد اللعبة لتواجد الفرسان الليبيين في كل المحافل الدولية بعد النجاح الكبير الذي حققه أبطال فروسية قفز الحواجز، وتتويجهم ببطولة الأمم الأفريقية بالجزائر بعد غياب لسنوات عن الفروسية الليبية، وتتويج المنتخب الليبي بقلائد بطولة الكرم التونسية.

تتويج أبطال فروسية قفز الحواجز. (فيسبوك)
تتويج أبطال فروسية قفز الحواجز. (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

(شاهد): أوكرانيا تعلن تدمير زورق إنزال روسي في جزيرة «الثعبان» بالبحر الأسود

(شاهد): أوكرانيا تعلن تدمير زورق إنزال روسي في جزيرة «الثعبان» بالبحر الأسود
ستون مفقودا إثر قصف مدرسة في شرق أوكرانيا (فيديو)

ستون مفقودا إثر قصف مدرسة في شرق أوكرانيا (فيديو)
الأسئلة الصحيحة الغائبة في الحرب الروسية الأوكرانية

الأسئلة الصحيحة الغائبة في الحرب الروسية الأوكرانية
الدعم النفسي لنساء تعرضن لاعتداءات بالحمض الكاوي

الدعم النفسي لنساء تعرضن لاعتداءات بالحمض الكاوي
الجفاف والحرب الأوكرانية يضربان موسم الحنطة في العراق

الجفاف والحرب الأوكرانية يضربان موسم الحنطة في العراق
كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي

كاركاتير خيري - مبادئ اللاعب السياسي
في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس

في أكبر إنجاز بمسيرتها.. التونسية أنس جابر تتوج ببطولة مدريد للتنس
شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء الأزمة

شاهد في «هذا المساء».. حكومة باشاغا تعلن ميزانيتها.. ومبادرات داخلية لإنهاء ...
«سي آي إيه»: بوتين «لا يعتقد أنه يمكن أن يسمح لنفسه بأن يخسر» في أوكرانيا

«سي آي إيه»: بوتين «لا يعتقد أنه يمكن أن يسمح لنفسه بأن يخسر» في أوكرانيا
مدير الـ«سي آي إيه»: لا «دليل ملموسا» على نية روسيا استخدام أسلحة نووية تكتيكية

مدير الـ«سي آي إيه»: لا «دليل ملموسا» على نية روسيا استخدام أسلحة نووية تكتيكية
هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط الاختيار

هيئة شؤون الحج: 3.5 ألف حاج من ليبيا فقط مسموح لهم بأداء الشعائر.. وهذه شروط ...
غيابات تهدد «الأهلي طرابلس» أمام «أورلاندو» والجماهير تتجه إلى بنينا رغم قرار «كاف»

غيابات تهدد «الأهلي طرابلس» أمام «أورلاندو» والجماهير تتجه إلى بنينا رغم قرار ...
سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: أنت حر

سيميوني: لن أقيم ممرا شرفيا لـ«ريال مدريد».. وأنشيلوتي يرد: أنت حر
أوكرانيا ستخسر ثلث محصولها من القمح بسبب الحرب

أوكرانيا ستخسر ثلث محصولها من القمح بسبب الحرب
محكمة في كاليفورنيا تعلن أسباب رفض شكوى ترامب ضد «تويتر»

محكمة في كاليفورنيا تعلن أسباب رفض شكوى ترامب ضد «تويتر»
ليبيا ونظرية الألعاب

ليبيا ونظرية الألعاب
«جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية

«جهاز دعم الاستقرار» يرد على تقرير منظمة العفو الدولية
كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات

كوبيش: لا يمكن إعلان حكومة جديدة في ليبيا إلا بعد إجراء الانتخابات
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
3 ليبيين في «عربية رواد التنس» بمصر
3 ليبيين في «عربية رواد التنس» بمصر
5 مباريات في افتتاح طائرة الأندية الأفريقية
5 مباريات في افتتاح طائرة الأندية الأفريقية
فوز سلة الهلال والاتحاد والأهلي طرابلس
فوز سلة الهلال والاتحاد والأهلي طرابلس
عمومية الاتحاد العربي للدراجات تجدد ثقتها في القاسمي رئيسا والليبي التريكي عضوا
عمومية الاتحاد العربي للدراجات تجدد ثقتها في القاسمي رئيسا ...
«بوابة الوسط» تستعرض أطقم حكام الدوري الليبي والشلماني يتوسط قمة الاتحاد والمدينة
«بوابة الوسط» تستعرض أطقم حكام الدوري الليبي والشلماني يتوسط قمة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد الوداع «الكونفدرالي» أمام الأهلي طرابلس
بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في ......
بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه يصفها بـ«لا خطيرة»
بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي ......
«كاف» يعلن اختياراته للأهلي طرابلس أمام أورلاندو الجنوب أفريقي وأعمال عاجلة في ملعب بنينا
«كاف» يعلن اختياراته للأهلي طرابلس أمام أورلاندو الجنوب ......
المزيد
الفرنسي مارتينز يصطحب جهازه المعاون في المنتخب الليبي إلى بنغازي لهذا السبب
الفرنسي مارتينز يصطحب جهازه المعاون في المنتخب الليبي إلى ......
مدرب الأهلي طرابلس يكشف هدفين له قبل مواجهة أورلاندو الجنوب أفريقي في «الكونفدرالية»
مدرب الأهلي طرابلس يكشف هدفين له قبل مواجهة أورلاندو الجنوب ......
المنتخب الليبي لقفز الحواجز في بطولة تونس الدولية
المنتخب الليبي لقفز الحواجز في بطولة تونس الدولية...
«بوابة الوسط» تستعرض أطقم حكام الدوري الليبي والشلماني يتوسط قمة الاتحاد والمدينة
«بوابة الوسط» تستعرض أطقم حكام الدوري الليبي والشلماني يتوسط......
عمومية الاتحاد العربي للدراجات تجدد ثقتها في القاسمي رئيسا والليبي التريكي عضوا
عمومية الاتحاد العربي للدراجات تجدد ثقتها في القاسمي رئيسا ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط