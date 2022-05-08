المنتخب الليبي لقفز الحواجز في بطولة تونس الدولية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

يتأهب المنتخب الليبي لفروسية قفز الحواجز للمشاركة في البطولة الدولية التي تستضيفها تونس، الخميس المقبل، ويمثل المنتخب الليبي الفائزون في التصفيات المحلية على مستوى ليبيا من الشرق والغرب والجنوب، ومن بين الفائزين الفارس الدولي عبدالمهيمن عشيني من مدرسة الجزيرة لفروسية قفز الحواجز زوارة.

تأتي مشاركة المنتخب الليبي في البطولة الدولية ضمن أهداف اتحاد اللعبة لتواجد الفرسان الليبيين في كل المحافل الدولية بعد النجاح الكبير الذي حققه أبطال فروسية قفز الحواجز، وتتويجهم ببطولة الأمم الأفريقية بالجزائر بعد غياب لسنوات عن الفروسية الليبية، وتتويج المنتخب الليبي بقلائد بطولة الكرم التونسية.

تتويج أبطال فروسية قفز الحواجز. (فيسبوك)