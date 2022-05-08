«بوابة الوسط» تستعرض أطقم حكام الدوري الليبي والشلماني يتوسط قمة الاتحاد والمدينة

كشفت لجنة الحكام العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم النقاب عن أطقم تحكيم مباريات الدوري الممتاز، وفق التالي:
مباراة أبوسليم والأولمبي بإدارة الحكم نصيب الهواري والمساعدين عبد السلام العوامي وسفيان علي، والحكم الرابع مؤمن الراعي.
مباراة الاتحاد والمدينة بقيادة الدولي معتز الشلماني والمساعدين الدوليين وحيد الجحاوي وعزالدين عطية، والحكم الرابع محمد القبضي.
مباراة الخمس والمحلة بإدارة الدولي مفتاح العلمي والمساعدين وليد أبوحرارة وعلي عاشور، والحكم الرابع عبد اللطيف سباقة.
مباراة الاتحاد المصراتي والشط بإدارة حكم الوسط الدولي باسط شهوب والمساعدين سالم الدرسي وربيع الشوشان، والحكم الرابع مسعود عقيلة.
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