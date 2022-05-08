عمومية الاتحاد العربي للدراجات تجدد ثقتها في القاسمي رئيسا والليبي التريكي عضوا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

عقدت، أمس السبت، الجمعية العمومية للاتحاد العربي للدراجات، وشهدت جلستها الانتخابية بقاعة اللجنة الأولمبية المصرية، بحضور رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية أحمد ناصر مراقبًا للانتخابات.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الإماراتي فيصل بن حميد القاسمي برئاسة الاتحاد العربي للدراجات لدورة جديدة، ونائبه الأول المصري وجيه عزام ونائبه الثاني السعودي عبدالله بن علي الوثلان، وعضوية كل من نور الدين التريكي من ليبيا.

ضم الاختيار أيضًا خالد كوكش من سورية، وفوزي لوصيف من الجزائر، وسيف بن سباع الرشيدي من عمان، ومحمد كاتم من المغرب، ونوفل صلاح الدين المرشاوي من تونس، ومحمد سعيد تمراز من فلسطين.