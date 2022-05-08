فوز سلة الهلال والاتحاد والأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس السبت، ثلاث مباريات في إياب الدوري الليبي لكرة السلة، انتهت بفوز الهلال على المروج بنتيجة (71-60) والاتحاد على المدينة (75-41) والأهلي طرابلس على اليرموك (71-32).

وتقام اليوم الأحد مباراتان بمجمع سليمان الضراط، الأهلي بنغازي يلتقي الهلال، وبصالة زوارة الجزيرة يستضيف الأولمبي.

أما بعد غد الثلاثاء، بالقاعة الكبرى بطرابلس، فسيجمع اللقاء بين الأهلي طرابلس والمدينة، وبقاعة المروج منتخب 18 عامًا يلتقي المروج.

والأربعاء11 مايو الجاري، تقام بالقاعة الكبرى بطرابلس مباراتان، المباراة الأولى ستجمع اليرموك والأولمبي، وتعقبها مباراة الاتحاد والشباب.

الخميس 12 مايو، سيشهد مجمع سليمان الضراط ببنغازي مباراتين، الأولى ستجمع النصر والأهلي بنغازي وتعقبها مباراة الهلال والتحدي.