5 مباريات في افتتاح طائرة الأندية الأفريقية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس السبت، بتونس قرعة بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة في نسختها الـ40، ووزعت الفرق المشاركة على أربع مجموعات.

المجموعة الأولى

الأولمبي الباجي التونسي والشرطة والجيش الكاميروني والأهلي المصري.

المجموعة الثانية

الترجي التونسي ولايتا ديشا الإثيوبي ودوالا الكاميروني والجمارك البوركيني.



المجموعة الثالثة

الميناء الكيني وملابو الإثيوبي والأمل الكونغولي والجيش الإيفواري.



المجموعة الرابعة

الميناء الكاميروني والجمارك النيجيري وبنك الأسهم الكيني ومجمع الطاقة الرواندي.



مباريات اليوم الأول

اليوم الأحد، تنطلق البطولة بإقامة خمس مباريات بقاعة قليبية، ويلتقي ملابو الإثيوبي مع الميناء الكيني، والأهلي المصري مع الأولمبي الباجي التونسي.

وبقاعة الزواوي بالهوارية تقام ثلاث مباريات، مجمع الطاقة الرواندي مع الميناء الكاميروني، والجمارك النيجيري مع بنك الأسهم الكيني، وولايتا ديشا الإثيوبي مع الجمارك البوركيني.