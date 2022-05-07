غيابات تهدد «الأهلي طرابلس» أمام «أورلاندو» والجماهير تتجه إلى بنينا رغم قرار «كاف»

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

على الرغم من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بعدم حضور الجماهير الرياضية في ملعب شهداء بنينا، إلا أن الجماهير سافرت إلى بنغازي من أجل مؤازرة فريق «الأهلي طرابلس» عن قرب أمام «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي، غدًا الأحد، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا، في ذهاب نصف نهائي «الكونفدرالية».

ممثل ليبيا بقيادة المدرب التونسي فتحي جبال، سيكون في اختبار صعب لتحقيق ما ينتظره الليبيون بحسم المواجهة وبنتيجة مريحة قبيل التوجه إلى جنوب أفريقيا لخوض لقاء الإياب.

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ويطمح الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في العبور إلى الدور النهائي، وقد استعد الفريق جيدًا في طرابلس وفي ملعب «شهداء بنينا» للمباراة، بعدما توافرت له كل الإمكانات.

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ومن المتوقع أن يغيب عن تشكيل «الأهلي طرابلس» أحد أهم نجومه، لاعب الوسط التونسي أيوب عياد، نظرًا للإصابة التي تعرض لها في المباراة الأخيرة، رغم عودته إلى التدريبات.

أيضًا تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع التونسي أبوسنينة الذي تعرض للإصابة في مباراة فريقه الأخيرة بالدوري الليبي أمام «الاتحاد المصراتي»، لتتجه الخيارات الفنية للاستعانة بالمدافع منصور رزق بدلًا عنه.

من جانبه أكد عضو مجلس إدارة نادي «الأهلي طرابلس»، وائل بركوسة، أن أمور الفريق تسير بشكل جيد ومطمئنة نحو تحقيق الأهداف المرجوة في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية.

يذكر أن المباراة ستنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت ليبيا بملعب «شهداء بنينا» في بنغازي، على أن تقام مباراة الإياب في الخامس عشر من شهر مايو الجاري بجنوب أفريقيا.