14 فريقا في بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

يعقد، اليوم السبت، الاجتماع الفني لبطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة التي تستضيفها تونس في الفترة من 7 إلى 17 مايو الجاري بمشاركة 14 فريقًا.

الفرق هي: من تونس، الترجي الرياضي والنادي الأولمبي القليبي، ومن الكاميرون، ميناء دوالا وقوات الشرطة والجيش، ومن كينيا، بنك الأسهم وهيئة الموانئ، ومن إثيوبيا ولايتا ديشا ومدا ملابو.

ومن رواندا مجمع الطاقة، ومن ساحل العاج، الجيش العاجي، ومن مصر الأهلي المصري، ومن الكونغو الديمقراطية، نادي الأمل، ومن نيجيريا، الجمارك، ومن بوركينا فاسو، نادي الجمارك.