التأشيرة تحرم ليبيا من المشاركة في دولية الألعاب المدرسية...

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن اعتذار ليبيا عن المشاركة في دورة الألعاب الدولية المدرسية التاسعة عشرة المقرر إقامتها بنورماندي الفرنسية بداية من 14 مايو الجاري، جاء لعدم توافر التأشيرات.
وأضاف حشاد أن الوفد الليبي لم يتمكن من حجز موعد لتقديم الحصول على التأشيرات في الوقت المحدد، رغم الجهود التي بُذلت من قبل الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية التي حاولت تذليل جميع الصعاب أمام الوفد الليبي من أجل المشاركة في هذا الحدث العالمي.
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