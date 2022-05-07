التأشيرة تحرم ليبيا من المشاركة في دولية الألعاب المدرسية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد الأمين العام للاتحاد الليبي لرياضة الطلاب طارق حشاد في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم السبت، أن اعتذار ليبيا عن المشاركة في دورة الألعاب الدولية المدرسية التاسعة عشرة المقرر إقامتها بنورماندي الفرنسية بداية من 14 مايو الجاري، جاء لعدم توافر التأشيرات.

وأضاف حشاد أن الوفد الليبي لم يتمكن من حجز موعد لتقديم الحصول على التأشيرات في الوقت المحدد، رغم الجهود التي بُذلت من قبل الاتحاد الدولي للرياضة المدرسية التي حاولت تذليل جميع الصعاب أمام الوفد الليبي من أجل المشاركة في هذا الحدث العالمي.