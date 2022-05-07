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«بوابة الوسط» تستعرض أجندة كرة السلة الليبية و4 مباريات في إياب الدوري

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس السبت 07 مايو 2022, 01:13 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض أجندة كرة السلة الليبية و4 مباريات في إياب الدوري
الأهلي طرابلس في منافسات كرة السلة. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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تنطلق، اليوم السبت، مرحلة الإياب في الدوري الليبي لكرة السلة، بإقامة أربع مباريات.

فعلى القاعة الكبرى بطرابلس ستقام مبارتان، المباراة الأولى ستجمع اليرموك والأهلي طرابلس، ويعقبها مباراة الاتحاد مع المدينة.

وبقاعة أحمد الحاسي بالمرج، ستقام مبارتان أيضًا، في المباراة الأولى السلفيوم يلتقي منتخب 18 عامًا، ويعقبها مباراة المروج مع الهلال، كما تكتمل باقي المنافسات بمواجهة الأهلي بنغازي مع التحدي.

- الاتحاد الليبي لكرة السلة يكشف جدول المباريات

وتستكمل المنافسات، غدًا الأحد، ويلتقي الأهلي بنغازي مع الهلال على أرضية مجمع سليمان الضراط، وبصالة زوارة الجزيرة يستضيف الأولمبي.

يشهد، الثلاثاء 10 مايو الجاري، بالقاعة الكبرى بطرابلس، لقاء الأهلي طرابلس والمدينة، وبقاعة المروج، منتخب 18 عامًا يلتقي المروج.

تقام بالقاعة الكبرى بطرابلس مبارتان، المباراة الأولى ستجمع اليرموك والأولمبي، ويعقبها مباراة الاتحاد والشباب.

سيشهد مجمع سليمان الضراط ببنغازي مبارتين، الأولى ستجمع النصر والأهلي بنغازي، ويعقبها مباراة الهلال والتحدي.

البرنامج الزمني
يشار إلى أن الاتحاد الليبي لكرة السلة قد وضع برنامجه الزمني للدوري والكأس على النحو الآتي:

مرحلة الإياب لمسابقة الدوري ستقام في الفترة من 7 إلى 28 مايو الجاري، والتجمع الأول للمرحلة النهائية سيقام ببنغازي في الفترة من 6 إلى 13 يونيو المقبل.

أما المرحله الثانية والنهائية أوالتجمع الثاني سيقام بطرابلس في الفترة من 19 إلى 26 يونيو المقبل، بينما المرحلة النهائية لمسابقة كأس ليبيا لكرة السلة ستقام ببنغازي يومي الثاني والثالث من يوليو المقبل.

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