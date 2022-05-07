40 مشاركا في كأس الأندية للملاكمة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أكد الاتحاد الليبي للملاكمة أن قرابة 40 لاعبًا من مختلف مناطق ليبيا سيشاركون في كأس الأندية الليبية للملاكمة في نسختها الأولى.

الفئات المتنافسة

وتشمل منافسات البطولة فئات الأواسط والكبار والتي تستضيفها كلية التربية البدنية بجامعة المرقب بمدينة الخمس يومي 26-27 من مايو الجاري.

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نظام المنافسات

وكشف الاتحاد أنه ستحسب النتائج بالنقاط، الفائز الأول سيحصل على 10 نقاط، والثاني7 نقاط، والثالث 4 نقاط، والرابع نقطة واحدة.