23 فريقا في المرحلة الثانية لقدم الصالات...

جرت الخميس بمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم بطرابلس، قرعة المرحلة الثانية لمسابقة كرة القدم داخل الصالات للموسم الرياضي (2022/2021)، بمشاركة 23 فريقا.
وزعت القرعة على أربع مجموعات جاءت كالتالي:
المجموعة الأولى:
«النصر - بنغازي الجديدة - الأندلس - الميزان - شباب الجبل - الجمارك».
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المجموعة الثانية:
«الأخضر - البراق - الخور - النجمة - الوفاق».
المجموعة الثالثة:
«السويحلي - الأولمبي - اتحاد غريان - النهضة - الجزيرة - العُلا».
المجموعة الرابعة:
«الاتحاد - أساريا - الشباب الوحدوي - القلعة - ودان - المرسي - السلام».
مباريات الأسبوع الأول
تنطلق المرحلة الثانية بداية من 13 مايو الجاري، بالأسبوع الأول بالمجموعات الأربع.
في المجموعة الأولى: النصر يلتقي الجمارك، وبنغازي الجديدة مع شباب الجبل، والأندلس سيتبارى مع الميزان.
وفي المجموعة الثانية: الوفاق يلتقي البراق، والنجمة مع الخور، ويخلد فريق الأخضر للراحة.
المجموعة الثالثة: الأولمبي يلقى الجزيرة، والسويحلي مع العلا، والنهضة يتبارى مع اتحاد غريان.
وفي المجموعة الرابعة: الاتحاد يلتقي السلام، وأساريا مع المرسي، والقلعة مع الشباب الوحدوي.
يشار إلى أن المباريات ستقام في ملاعب محايدة.
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