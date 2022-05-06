23 فريقا في المرحلة الثانية لقدم الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت الخميس بمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم بطرابلس، قرعة المرحلة الثانية لمسابقة كرة القدم داخل الصالات للموسم الرياضي (2022/2021)، بمشاركة 23 فريقا.

وزعت القرعة على أربع مجموعات جاءت كالتالي:

المجموعة الأولى:

«النصر - بنغازي الجديدة - الأندلس - الميزان - شباب الجبل - الجمارك».

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المجموعة الثانية:

«الأخضر - البراق - الخور - النجمة - الوفاق».

المجموعة الثالثة:

«السويحلي - الأولمبي - اتحاد غريان - النهضة - الجزيرة - العُلا».

المجموعة الرابعة:

«الاتحاد - أساريا - الشباب الوحدوي - القلعة - ودان - المرسي - السلام».

مباريات الأسبوع الأول

تنطلق المرحلة الثانية بداية من 13 مايو الجاري، بالأسبوع الأول بالمجموعات الأربع.

في المجموعة الأولى: النصر يلتقي الجمارك، وبنغازي الجديدة مع شباب الجبل، والأندلس سيتبارى مع الميزان.

وفي المجموعة الثانية: الوفاق يلتقي البراق، والنجمة مع الخور، ويخلد فريق الأخضر للراحة.

المجموعة الثالثة: الأولمبي يلقى الجزيرة، والسويحلي مع العلا، والنهضة يتبارى مع اتحاد غريان.

وفي المجموعة الرابعة: الاتحاد يلتقي السلام، وأساريا مع المرسي، والقلعة مع الشباب الوحدوي.

يشار إلى أن المباريات ستقام في ملاعب محايدة.