Atwasat

23 فريقا في المرحلة الثانية لقدم الصالات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الجمعة 06 مايو 2022, 06:05 مساء
23 فريقا في المرحلة الثانية لقدم الصالات
كرة القدم داخل الصالات. (الإنترنت)
alwasat radio

جرت الخميس بمقر الاتحاد الليبي لكرة القدم بطرابلس، قرعة المرحلة الثانية لمسابقة كرة القدم داخل الصالات للموسم الرياضي (2022/2021)، بمشاركة 23 فريقا.

وزعت القرعة على أربع مجموعات جاءت كالتالي: 

المجموعة الأولى:
«النصر - بنغازي الجديدة - الأندلس - الميزان - شباب الجبل - الجمارك».

- «الفاخري» رئيسا لقدم الصالات
- نائب رئيس لجنة المنتخبات السابق لـ«قدم الصالات» ينتقد غياب المنتخب الليبي عن البطولة العربية

المجموعة الثانية:
«الأخضر - البراق - الخور - النجمة - الوفاق».

المجموعة الثالثة:
«السويحلي - الأولمبي - اتحاد غريان - النهضة - الجزيرة - العُلا».

المجموعة الرابعة:
«الاتحاد - أساريا - الشباب الوحدوي - القلعة - ودان - المرسي - السلام».

مباريات الأسبوع الأول
تنطلق المرحلة الثانية بداية من 13 مايو الجاري، بالأسبوع الأول بالمجموعات الأربع.

في المجموعة الأولى: النصر يلتقي الجمارك، وبنغازي الجديدة مع شباب الجبل، والأندلس سيتبارى مع الميزان.

وفي المجموعة الثانية: الوفاق يلتقي البراق، والنجمة مع الخور، ويخلد فريق الأخضر للراحة.

المجموعة الثالثة: الأولمبي يلقى الجزيرة، والسويحلي مع العلا، والنهضة يتبارى مع اتحاد غريان.

وفي المجموعة الرابعة: الاتحاد يلتقي السلام، وأساريا مع المرسي، والقلعة مع الشباب الوحدوي.

يشار إلى أن المباريات ستقام في ملاعب محايدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الخمس 0 - 0 الاتحاد» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الخمس 0 - 0 الاتحاد» في الدوري الممتاز
«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز

«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز
إيطاليا: عقيدة روسيا تنطوي على إمكانية استخدام سلاح نووي تكتيكي حال عرقلة العمليات الميدانية

إيطاليا: عقيدة روسيا تنطوي على إمكانية استخدام سلاح نووي تكتيكي حال عرقلة ...
رسميا.. آرسنال يعلن التجديد لمدربه أرتيتا

رسميا.. آرسنال يعلن التجديد لمدربه أرتيتا
بـ70٪.. التضخم يرتفع في تركيا لأعلى مستوى خلال 20 عاما

بـ70٪.. التضخم يرتفع في تركيا لأعلى مستوى خلال 20 عاما
الوكالة الأميركية للأدوية: لقاح جونسون لمن يرفضون اللقاحات الأخرى

الوكالة الأميركية للأدوية: لقاح جونسون لمن يرفضون اللقاحات الأخرى
رئيس وزراء المجر: حظر النفط الروسي بمثابة «قنبلة نووية» يجري إسقاطها على اقتصاد بلادنا

رئيس وزراء المجر: حظر النفط الروسي بمثابة «قنبلة نووية» يجري إسقاطها على اقتصاد ...
محمد صلاح يتسلم جائزة الأفضل في البريميرليج من رابطة النقاد (صور)

محمد صلاح يتسلم جائزة الأفضل في البريميرليج من رابطة النقاد (صور)
جيش النيجر يعلن توقيف «إرهابي» ليبي الجنسية وضبط أسلحة

جيش النيجر يعلن توقيف «إرهابي» ليبي الجنسية وضبط أسلحة
«تيك توك» يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى

«تيك توك» يعتزم تقاسم عائدات الإعلانات مع أبرز صناع المحتوى
تجمع للمنتخب الوطني في مدينة بنغازي

تجمع للمنتخب الوطني في مدينة بنغازي
«نوفا»: الدبيبة أدى زيارة مفاجئة للمستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة

«نوفا»: الدبيبة أدى زيارة مفاجئة للمستشفى العسكري الإيطالي في مصراتة
إنصات

إنصات
لعبة الفاغنر

لعبة الفاغنر
القبض على شخص قتل أخيه عمدا في بنغازي

القبض على شخص قتل أخيه عمدا في بنغازي
أسعار النفط تقفز 5 دولارات للبرميل

أسعار النفط تقفز 5 دولارات للبرميل
(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا

(فيديو) ريال مدريد يقهر مانشستر سيتي.. ويضرب موعدا مع ليفربول في نهائي دوري ...
المكسيك تتحالف مع القطاع الخاص لكبح جماح الأسعار .. هل تنجح؟

المكسيك تتحالف مع القطاع الخاص لكبح جماح الأسعار .. هل تنجح؟
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
16 حكما يتحصلون على الشارة الدولية في الكرة الحديدية
16 حكما يتحصلون على الشارة الدولية في الكرة الحديدية
«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز
«المسابقات» تصدر جدول الأسبوع الثامن إيابا بالدوري الممتاز
«كاف» يرفض حضور الجماهير مباراة الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس
«كاف» يرفض حضور الجماهير مباراة الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الخمس والاتحاد في الدوري الممتاز
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الخمس والاتحاد في الدوري ...
المنتخب الوطني للكرة الحديدية يغادر إلى الجزائر
المنتخب الوطني للكرة الحديدية يغادر إلى الجزائر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد الوداع «الكونفدرالي» أمام الأهلي طرابلس
بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في ......
بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه يصفها بـ«لا خطيرة»
بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي ......
«كاف» يعلن اختياراته للأهلي طرابلس أمام أورلاندو الجنوب أفريقي وأعمال عاجلة في ملعب بنينا
«كاف» يعلن اختياراته للأهلي طرابلس أمام أورلاندو الجنوب ......
المزيد
23 فريقا في المرحلة الثانية لقدم الصالات
23 فريقا في المرحلة الثانية لقدم الصالات...
نجم الأهلي طرابلس السابق يطالب «الحكومة» بالإسراع في علاج الهاشمي البهلول
نجم الأهلي طرابلس السابق يطالب «الحكومة» بالإسراع في علاج ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الخمس 0 - 0 الاتحاد» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الخمس 0 - 0 الاتحاد» في الدوري ......
المنتخب الوطني للكرة الحديدية يغادر إلى الجزائر
المنتخب الوطني للكرة الحديدية يغادر إلى الجزائر...
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الخمس والاتحاد في الدوري الممتاز
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الخمس والاتحاد في ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط