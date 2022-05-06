نجم الأهلي طرابلس السابق يطالب «الحكومة» بالإسراع في علاج الهاشمي البهلول

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

جدد لاعب الأهلي طرابلس لكرة القدم السابق والمدير الإداري لمنتخب الشباب، عبدالسلام الكوت، الدعوة لرئيس الحكومة، بالإسراع في علاج الهاشمي البهلول، رمز النادي الأهلي، وأحد رموز الكرة الليبية والعربية.

وقال «الكوت» في فيديو أطلقه عبر صفحته الشخصية «فيسبوك»، إن الهاشمي ينتظر وعود الحكومة بعلاجه خارج البلاد، وفي دولة متقدمة طبيا بعد سنوات وهو طريح الفراش.

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وأكد أن ما قدمه الهاشمي للأهلي والرياضة الليبية يستحق أن يتم تقديره كرمز وطني، ولا يستحق الجحود والتجاهل، مضيفا أنه يطالب الجميع باعتبارها قضية رأي عام كي تهتم الحكومة بعلاج الهاشمي البهلول.