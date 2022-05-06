بث مباشر «WTV».. مباراة «الخمس × الاتحاد» في الدوري الممتاز...

يشهد ملعب «الخمس» مواجهة بين فريق «الخمس» مع نظيره «الاتحاد»، في مباراة مؤجلة لبطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الموسم الرياضي الجاري (2021-2022).
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ويدخل الاتحاد المباراة وهو متصدر المجموعة الثانية برصيد 31 نقطة، من 13 مباراة، بينما يدخل الخمس المباراة في الترتيب التاسع برصيد 12 نقطة من 14 مباراة.
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