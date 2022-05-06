بث مباشر «WTV».. مباراة «الخمس × الاتحاد» في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

يشهد ملعب «الخمس» مواجهة بين فريق «الخمس» مع نظيره «الاتحاد»، في مباراة مؤجلة لبطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

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التردد: HD 11096 | أفقي | 27500 | 5/6

التردد: SD 10815 | أفقي | 27500 | 8/7

ويدخل الاتحاد المباراة وهو متصدر المجموعة الثانية برصيد 31 نقطة، من 13 مباراة، بينما يدخل الخمس المباراة في الترتيب التاسع برصيد 12 نقطة من 14 مباراة.

مباراة الخمس ضد الاتحاد في الدوري الممتاز. (بث مباشر)