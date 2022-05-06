المنتخب الوطني للكرة الحديدية يغادر إلى الجزائر

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

غادرت بعثة المنتخب الوطني للكرة الحديدية، مطار معيتيقة الدولي، الجمعة، متوجهة إلى الجزائر.

ويشارك المنتخب الوطني في بطولة أفريقيا للكرة الحديدية بتخصصي (الطويل والرافا) ذكور وإناث، والتي ستكون مؤهلة لبطولات العالم هذا العام.

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ويمثل المنتخب الوطني للكرة الحديدية في بطولة أفريقيا بالجزائر 10 رياضيين بالفئات العمرية التالية (الكبار بتخصص الطويل، والكبار وتحت 19 سنة بتخصص الرافا).

16 حكما يتحصلون على الشارة الدولية

وقال رئيس الاتحاد الليبي للكرة الحديدية، محمود الطويل، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن 16 حكما ليبيا تحصلوا على الشارة الدولية، وتم اعتمادهم كحكام دوليين في تخصص الرافا والقصير.

وأوضح أن الحكام هم: «مروان موسى، وبشير برول، ومحمد بروبة، ومعمر أبوحلالة، وأحمد كريش، وحسن العويتي، والمنتصر العريقي، وعادل مادي، وعلي بشير، وأبوبكر الدالي، ومحمد نصية، ومصعب بن ضو، ومصطفى موسى، وأجمد لولو، وزياد السنوسي، وفتحي الشوشان».