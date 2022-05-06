قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الخمس والاتحاد في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوسط

تبث قناة «WTV» مباراة بين الخمس، أمام نظيره الاتحاد، في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت ليبيا، اليوم الجمعة، ضمن مباراة مؤجلة لبطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه مؤيد إسكندر، في حضور خبراء التحليل علي أرحومة، رمزي سويكر، وأسامة الفزاني.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة الخمس والاتحاد، عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة الخمس، والاتحاد عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

ويدخل الاتحاد المباراة وهو متصدر المجموعة الثانية برصيد 31 نقطة، من 13 مباراة، بينما يدخل الخمس المباراة في الترتيب التاسع برصيد 12 نقطة من 14 مباراة.