«كاف» يرفض حضور الجماهير مباراة الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، الجمعة، أنه تلقى رسالة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) يبلغه فيها بتعذر الموافقة على طلب الجانب الليبي المتعلق بحضور الجمهور في مباراة الأهلي طرابلس أمام نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي، المقرر لها مساء الأحد.

ويواجه فريق الأهلي طرابلس، نظيره «أورلاندو بيراتس» على أرضية ملعب شهداء بنينا، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

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طلب لحضور الجماهير

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم، وإدارة الأهلي طرابلس، خاطبوا «كاف»؛ لحضور الجماهير لمباراة الأهلي طرابلس أمام نظيره أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

ويطمح فريق الأهلي طرابلس، ممثل ليبيا الوحيد في البطولة الأفريقية، إلى الذهاب للمباراة النهائية، وتحقيق كأس الكونفدرالية.