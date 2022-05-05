«نجوم طرابلس» يتوج ببطولة ملتقى شباب ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

توج فريق نجوم طرابلس، أمس الأربعاء، بكأس بطولة ملتقى شباب ليبيا على حساب فريق الأمواج الزرقاء بنتيجة (5 أهداف مقابل 4) في المباراة النهائية التي أُقيمت مساء أمس، على أرضية ملعب نادي التحدي طيمنة.

وجاء التتويج وسط أجواء احتفالية بحضور نخبة من ألمع نجوم كرة القدم الليبية، أمثال يونس الشيباني، والنجم الكبير صالح صولة، والكابتن عبدالرزاق جرانة، والمحترف الليبي الدوكالي الصيد، والإعلاميين أنيس قواس، ويوسف سعود، وأحمد وأبوبكر قواس، وعثمان الصويعي، وعديد الشخصيات الإعلامية.

وبمناسبة التتويج كُرم العديد من الشخصيات في حفل معايدة.