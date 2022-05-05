«المسابقات» تصدر عقوبة ضد الاتحاد بعد مباراة المحلة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أصدرت لجنة تنظيم المسابقات العامة التابعة للاتحاد الليبي لكرة القدم، القرار رقم 107، باعتماد نتيجة المباراتين المؤجلتين من الأسبوع الرابع بالدوري الليبي لكرة القدم.

وكان فريق الاتحاد حقق الفوز على نظيره المحلة بهدفين مقابل هدف، فيما تعادل فريق الاتحاد المصراتي أمام نظيره الأهلي طرابلس بهدف لمثله.

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وفى عقوبات المرافقين، قررت المسابقات معاقبة مرافق فريق الاتحاد مفتاح الشقف بالإيقاف عن مرافقة فريقه لعدد خمس مباريات متتالية، إضافة لغرامة ماليه قدرها 2000 دينار، طبقا للائحة الجزاءات المادة 41 فقرة 4.