مواعيد 3 مباريات مؤجلة في كأس ليبيا لكرة القدم

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، مواعيد 3 مباريات مؤجلة في الدور الـ32 لمسابقة كأس ليبيا لكرة القدم وفق التالي:

ويقام الأحد 8 مايو على ملعب المرج، مواجهة بين الأخضر أمام نظيره نجوم بنغازي، بالمراقب علي الشريف.

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والإثنين 9 مايو، تقام مباراتان الأولى ستجمع الأهلي بنغازي أمام المنار على ملعب المرج، بالمراقب عبدالرحيم حمد، والثانية على ملعب أجدابيا بين النصر أمام المروج، بالمراقب حمد عبدالجواد.

يشار إلى أن 12 فريقا ضمن التأهل للدور 16 لكأس ليبيا لكرة القدم، وهي الأولمبي والتعاون، والهلال، وبنغازي الجديدة، والصداقة، ودارنس والمدينة والهلال سبها، والسويحلي والأهلي طرابلس، وأبوسليم، والاتحاد المصراتي.