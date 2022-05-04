Atwasat

«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأربعاء 04 مايو 2022, 03:58 مساء
«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية
الحكم الغامبي باكاري غاساما. (الإنترنت)
alwasat radio

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على الحكام الذين سيديرون مباراتي فريق الأهلي طرابلس، أمام نظيره فريق «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي، في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

وكلف الاتحاد الأفريقي طاقم تحكيم مغربيًا لمباراة الذهاب بين الأهلي طرابلس وضيفه «أورلاندو بيراتس»، والتي ستقام في ملعب شهداء بنينا يوم الأحد المقبل الساعة الثامنة مساء.

- الأهلي طرابلس يصل بنغازي الأربعاء استعدادا لـ«أورلاندو بيراتس»
- موعد مباراة «الأهلي طرابلس» و«أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»
- بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد الوداع «الكونفدرالي» أمام الأهلي طرابلس
- تأهل تاريخي.. «الأهلي طرابلس» يواجه «أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»

ويتكون الطاقم المغربي من حكم الوسط بقيادة الحكم رضوان جيد، ومساعد أول لحسن أزكاو، مساعد ثانٍ مصطفى أكركاد، وحكم رابع سمير قزاز وحكام الفار عادل زوراق وزكريا برنيسي.

حكم مباراة الإياب
واختار الاتحاد الأفريقي، الحكم الغامبي باكاري غاساما، لقيادة مواجهة الإياب بين الأهلي طرابلس و«أورلاندو بيراتس»، في الدور النصف النهائي من كأس الكونفدرالية، والتي ستقام في جنوب أفريقيا، على ملعب أورلاندو بجوهانسبرغ الأحد 15مايو على تمام الساعة 18:00.

إقصاء الاتحاد
وأقصى فريق «الأهلي طرابلس» فريق «الاتحاد» من الدور ربع النهائي من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل في المباراة التي شهدها ملعب «شهداء بنينا»، ليلة الأحد الماضي، ليتأهل «الزعيم» ويلتقي فريق «أورلاندو بيراتس» الجنوب الأفريقي.

الحكم المغربي رضوان جيد. (الإنترنت)
الحكم المغربي رضوان جيد. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وداعاً جيمس بوند

وداعاً جيمس بوند
مأساة النيهوم (3)

مأساة النيهوم (3)
«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان

«توك توك» كهربائي ينافس العربات العاملة بالوقود في السودان
حلى القرفة لعيد الفطر

حلى القرفة لعيد الفطر
كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاركاتير حليم - اليوم العالمي لحرية الصحافة
في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. السفارة الأميركية تذكّر بالانتهاكات في ليبيا

في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. السفارة الأميركية تذكّر بالانتهاكات في ليبيا
تصفيات كأس العالم.. الجزائر تنفي رفض تظلمها بشأن مباراة الكاميرون

تصفيات كأس العالم.. الجزائر تنفي رفض تظلمها بشأن مباراة الكاميرون
المحكمة الأميركية العليا تؤكد أن المسودة المسربة «صحيحة» لكنها «غير نهائية»

المحكمة الأميركية العليا تؤكد أن المسودة المسربة «صحيحة» لكنها «غير نهائية»
الأهلي طرابلس يصل بنغازي الأربعاء استعدادا لـ«أورلاندو بيراتس»

الأهلي طرابلس يصل بنغازي الأربعاء استعدادا لـ«أورلاندو بيراتس»
غوارديولا يعود إلى «برنابيو» بذكريات الانتصارات والسداسية من أجل نهائي الأبطال

غوارديولا يعود إلى «برنابيو» بذكريات الانتصارات والسداسية من أجل نهائي الأبطال
شركة روسية لتصنيع السيارات طالتها العقوبات تطلب من إيران قطع غيار

شركة روسية لتصنيع السيارات طالتها العقوبات تطلب من إيران قطع غيار
وثيقة مسربة تكشف عزم المحكمة العليا الأميركية إلغاء حق الإجهاض

وثيقة مسربة تكشف عزم المحكمة العليا الأميركية إلغاء حق الإجهاض
منظمة الصحة العالمية: تبلَّغنا بـ230 إصابة بالتهاب غامض في الكبد

منظمة الصحة العالمية: تبلَّغنا بـ230 إصابة بالتهاب غامض في الكبد
كل عيد أنتم العيد

كل عيد أنتم العيد
هراء أنيق

هراء أنيق
مارك إسبر يكشف جانبا من خبايا البيت الأبيض في عهد ترامب

مارك إسبر يكشف جانبا من خبايا البيت الأبيض في عهد ترامب
هل تكون البرتغال الوجهة العالمية الأولى للعملات المشفرة؟

هل تكون البرتغال الوجهة العالمية الأولى للعملات المشفرة؟
كاركاتير حليم - ليبيا تحتفل بعيد الفطر

كاركاتير حليم - ليبيا تحتفل بعيد الفطر
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
5 ليبيين في «عربية الدراجات» بمصر
5 ليبيين في «عربية الدراجات» بمصر
«كاف» يعلن اختياراته للأهلي طرابلس أمام أورلاندو الجنوب أفريقي وأعمال عاجلة في ملعب بنينا
«كاف» يعلن اختياراته للأهلي طرابلس أمام أورلاندو الجنوب أفريقي ...
«بوابة الوسط» تستعرض سيرة المدرب الجديد لمنتخب ليبيا «مارتينز» وخريطة عمله بدءا من 6 مايو
«بوابة الوسط» تستعرض سيرة المدرب الجديد لمنتخب ليبيا «مارتينز» ...
«بوابة الوسط» تستعرض الـ11 بندا في وثيقة التفاهم بين «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» والهدنة الرياضية لمدة عامين
«بوابة الوسط» تستعرض الـ11 بندا في وثيقة التفاهم بين «الأهلي ...
الزناد يهنئ جمهوره بعيد الفطر عبر رسالة من ابنته أمينة وهي تلكمه
الزناد يهنئ جمهوره بعيد الفطر عبر رسالة من ابنته أمينة وهي تلكمه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد الوداع «الكونفدرالي» أمام الأهلي طرابلس
بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في ......
بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة القدم المصرية وشقيقه يصفها بـ«لا خطيرة»
بالفيديو: إصابة مؤيد اللافي تستحوذ على اهتمام جماهير كرة ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد المصراتي 1 - 1 الأهلي ......
«كاف» يعلن اختياراته للأهلي طرابلس أمام أورلاندو الجنوب أفريقي وأعمال عاجلة في ملعب بنينا
«كاف» يعلن اختياراته للأهلي طرابلس أمام أورلاندو الجنوب ......
المزيد
«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية
«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس ......
الأهلي طرابلس يصل بنغازي الأربعاء استعدادا لـ«أورلاندو بيراتس»
الأهلي طرابلس يصل بنغازي الأربعاء استعدادا لـ«أورلاندو ......
«المسابقات» تحدد مواعيد المباريات المؤجلة من الأسبوع الأخير
«المسابقات» تحدد مواعيد المباريات المؤجلة من الأسبوع الأخير...
الزناد يهنئ جمهوره بعيد الفطر عبر رسالة من ابنته أمينة وهي تلكمه
الزناد يهنئ جمهوره بعيد الفطر عبر رسالة من ابنته أمينة وهي ......
«بوابة الوسط» تستعرض الـ11 بندا في وثيقة التفاهم بين «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» والهدنة الرياضية لمدة عامين
«بوابة الوسط» تستعرض الـ11 بندا في وثيقة التفاهم بين «الأهلي......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط