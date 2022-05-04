«كاف» يستقر على حكام مباراتي الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس في الكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

استقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على الحكام الذين سيديرون مباراتي فريق الأهلي طرابلس، أمام نظيره فريق «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي، في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية).

وكلف الاتحاد الأفريقي طاقم تحكيم مغربيًا لمباراة الذهاب بين الأهلي طرابلس وضيفه «أورلاندو بيراتس»، والتي ستقام في ملعب شهداء بنينا يوم الأحد المقبل الساعة الثامنة مساء.

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ويتكون الطاقم المغربي من حكم الوسط بقيادة الحكم رضوان جيد، ومساعد أول لحسن أزكاو، مساعد ثانٍ مصطفى أكركاد، وحكم رابع سمير قزاز وحكام الفار عادل زوراق وزكريا برنيسي.

حكم مباراة الإياب

واختار الاتحاد الأفريقي، الحكم الغامبي باكاري غاساما، لقيادة مواجهة الإياب بين الأهلي طرابلس و«أورلاندو بيراتس»، في الدور النصف النهائي من كأس الكونفدرالية، والتي ستقام في جنوب أفريقيا، على ملعب أورلاندو بجوهانسبرغ الأحد 15مايو على تمام الساعة 18:00.

إقصاء الاتحاد

وأقصى فريق «الأهلي طرابلس» فريق «الاتحاد» من الدور ربع النهائي من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل في المباراة التي شهدها ملعب «شهداء بنينا»، ليلة الأحد الماضي، ليتأهل «الزعيم» ويلتقي فريق «أورلاندو بيراتس» الجنوب الأفريقي.

الحكم المغربي رضوان جيد. (الإنترنت)