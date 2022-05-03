«المسابقات» تحدد مواعيد المباريات المؤجلة من الأسبوع الأخير

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم، موعد المباريات المؤجلة من الأسبوع الأخير لفرق المجموعة الأولى، من الدوري الليبي الممتاز.

وأعلنت لجنة المسابقات يوم 14 مايو الجاري، موعدًا لإقامة المباريات المؤجلة للجولة الأخيرة في الموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

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وتحدد مباريات الجولة الأخيرة من هذه المجموعة، تحديد مصير الفريق الذي سيهبط إلى دوري الدرجة الأولى والفريق الذي سيدخل في حسابات التصفيات من منافسات الدوري السباعي لفرق الدرجة الأولى للتأهل للدوري الممتاز.

وتحاول 3 فرق الهروب من دوامة الهبوط بالدوري الممتاز، وهي التحدي 14 نقطة، وخليج سرت 11 نقطة، وشباب الجبل 13 نقطة.

جدول مباريات الأسبوع الأخير

سيلتقي فريق درانس وضيفه الأخضر على أرضية ملعب طبرق. ويلتقي خليج سرت وضيفه الصداقة على أرضية ملعب سرت. والهلالي يلتقي شباب الجبل على أرضية ملعب شهداء بنينا. والتحدي يلتقي التعاون على أرضية الملعب الجانبي.

وستقام جميع مباريات الأسبوع الأخير، في تمام الساعة الرابعة والنصف في ملاعب طبرق، وسرت وشهداء بنينا والملعب الجانبي.