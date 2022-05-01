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«بوابة الوسط» تستعرض الـ11 بندا في وثيقة التفاهم بين «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» والهدنة الرياضية لمدة عامين

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الأحد 01 مايو 2022, 03:55 مساء
«بوابة الوسط» تستعرض الـ11 بندا في وثيقة التفاهم بين «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» والهدنة الرياضية لمدة عامين
إدريس رفقة حمودة. (صفحة نادي الاتحاد عبر فيسبوك)
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في بادرة حسن النية تحسب لرئيسي الناديين، تم في ساعة متأخرة من أمس السبت، التوقيع على ميثاق الشرف الرياضي بين قطبي العاصمة «الأهلي طرابلس» و«الاتحاد» الملزم لهما لمدة عامين.

وقع من جانب فريق «الأهلي طرابلس» فرج إدريس رئيس اللجنة التسييرية للنادي، ومن جانب نادي «الاتحاد» رئيس النادي محمود معتوق حمودة.

ويهدف الميثاق إلى نشر جملة من الضوابط والتدبير سعيًا إلى نشر التسامح، وفي إطار التنافس الشريف.

بنود الميثاق
تضمن، أولًا: يقر الناديان باحترامهما وتقديرهما لكل الجهود العظيمة التي بذلت ومازالت تبذل على كافة المستويات لإثراء المشهد الرياضي ومشاركتهما في المنافسات وما يترتب عليها من أعباء مالية نتيجة لعدم وجود موارد سيادية للأندية.

ثانيًا: عدم الدخول في المضاربات على عقود اللاعبين في جميع الألعاب الجماعية.

ثالثاً: يسير هذا الميثاق لمدة موسمين متتاليين اعتبارًا من توقيع هذا الميثاق بعدم الخوض في أي مفاوضات مع لاعبي الناديين في أي لعبة كانت، فردية أو جماعية.

رابعاً: إلزام كل الأقلام الصحفية والصفحات التابعة لهما بضرورة اتخاذ خطاب يدعو إلى التسامح ونبذ الكراهية والفرقة  والتلاحم، والتمسك بالأهداف الرياضية السامية وفي إطار التنافس الشريف ومتعة المشاهدة.

خامسًا: القبول بمشاركة كل منهما في الندوات والمهرجانات التي يقيمها أي منهما.

سادساً: تبادل الخبرات والمعلومات والبرامج بين الناديين، التي تهدف إلى تطوير الرياضة في كافة المجالات بما يعود بالمنفعة العامة على جميع الأندية.

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سابعاً: يتطلع هذا الميثاق وهذه المبادرة ويطلب من المسؤولين في الدولة الليبية على تضمن هذا الميثاق بين الأندية الليبية حتى الوصول إلى تحقيق المرجو من رسالتنا الرياضية السامية.

ثامنًا: يعمل الناديان على تفعيل الإجراءات المتكررة بين الناديين بشكل مباشر أو عبر اللجان المشتركة، التي تعود بالنفع على الناديين.
 
تاسعًا: يتطلع الناديان مع كل الاتحادات الرياضية في الألعاب الجماعية كل فيما يخصه، إلى تقبل هذا الميثاق والعمل به ودعم حالة التوافق بين الناديين.

عاشرًا: تتكفل الجمعية العمومية في كل نادٍ بمتابعة الالتزام بتنفيذ هذا الميثاق والتعريف به.
 
الحادي عشر: عدم ممانعة الناديين في حق وزارة الرياضة في المراقبة والمتابعة على احترام الناديين لهذا الميثاق.

كلمة قبل التوقيع
وقد أُلقيت قبل مراسم التوقيع كلمات لرئيسي الناديين، أكدت أهمية نشر الرياضة ونبذ خطاب الكراهية، وعن الديون والأعباء المالية وعدم دعم الدولة للمشاركة الناجحة لناديي «الاتحاد» و«الأهلي طرابلس» في المشاركة الأفريقية والأعباء المالية المترتبة على هذه المشاركة.

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