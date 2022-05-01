«كاف» يعلن اختياراته للأهلي طرابلس أمام أورلاندو الجنوب أفريقي وأعمال عاجلة في ملعب بنينا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

كلف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» طاقم تحكيم مغربيًا لقيادة مباراة الأهلي طرابلس وأورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية».

موعد القمة الأفريقية

ويقام اللقاء المهم في نصف النهائي يوم 8 مايو الجاري في تمام الساعة السادسة مساءً بملعب «شهداء بنينا» بمدينة بنغازي بطاقم تحكيم مغربي بقيادة رضوان جيد، ومساعد أول لحسن أزكاو، مساعد ثانٍ مصطفى أكركاد، وحكم رابع سمير قزاز وحكام الفار عادل زوراق وزكريا برنيسي.