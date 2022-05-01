5 ليبيين في «عربية الدراجات» بمصر

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشف الاتحاد الليبي للدراجات، مشاركته في البطولة العربية لدراجات المضمار التي تستضيفها مصر خلال مايو الجاري، كما ستشارك ليبيا أيضًا في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العربي للدراجات الذي سيعقد على هامش البطولة.

ويضم الوفد رئيس الاتحاد نورالدين التريكي، ونائبه مرعي رمضان، والأمين العام سمير العمراني، ويضم الوفد المشارك برئاسة علي نزدف، ويضم المدرب محمد التومي، والميكانيكي أحمد سالم، والحكم محمد عبدالله، والإعلامي مجدي المبروك، والرياضيين: علاء حمودة، ومحمد الكمع، وبدر عمران، وحذيفة طور، وأحمد الحضيري.