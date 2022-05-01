خليل المشيطي يتوج بكأس وذهبية «البرغثي للشطرنج»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

أُسدل الستار، أمس السبت، على بطولة المرحوم فرج البرغثي للشطرنج، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد الفرعي للشطرنج بنغازي، باستضافة مؤسسة «براح» للثقافة والفنون ببنغازي.

شارك 80 لاعبًا، وجاءت البطولة بنظام «الرابيد» وزمن اللعب «15 دقيقة + 10 ثوانٍ» عن كل نقلة، كما جاء الترتيب العام للبطولة كالآتي:



نتائج المنافسات

توج اللاعب خليل المشيطي بكأس البطولة والميدالية الذهبية ومبلغ مالي، ونال اللاعب ناصر المستور الميدالية الفضية، وتوج اللاعب أحمد محمد امهدي بالميدالية البرونزية، وحل رابعًا اللاعب صالح المسماري.

وجاء خامسًا وليد الجازوي، وسادسا محمد المريمي، وسابعًا توفيق عزالدين كويري، وثامنا علي بوحجر، وتاسعًا إبراهيم الدرسي، وعاشرًا أيمن البرغثي، وتوج اللاعب توفيق كويري بجائزة أفضل لاعب غير مصنف في البطولة.

منافسات الشطرنج. (فيسبوك)