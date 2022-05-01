الدبيبة يوافق على تخصيص أرض كانت محل خلاف لـ«الأهلي طرابلس»

القاهرة - بوابة الوسط (خاص)

وافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم السبت، على تخصيص قطعة أرض كانت محل خلاف إلى نادي «الأهلي طرابلس»، وفق مصادر تحدثت إلى «بوابة الوسط».

وقالت المصادر إن الأرض تقع في جنزور بمصنع الصابون سابقًا، وجاءت موافقة الدبيبة بعد طلب النادي في مذكرة توضيحية بإلغاء القرار رقم «265» لسنة 2022.

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وأرفق النادي في مذكرته التوضيحية، التي وجهها إلى الدبيبة، وثائق قال إنها «رسمية» تثبت أحقيته في ملكية الأرض، التي من المقرر أن تستخدم في توسعة أنشطة النادي الرياضية. وحملت المذكرة توقيع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالموافقة على تخصيص الأرض للنادي.

وفي وقت سابق، أصدر النادي «الأهلي طرابلس» بيانًا رفض فيه قرار الدبيبة تخصيص أرض بمنطقة جنزور، قال إنها تتبع جهات أخرى لم يسمها، واعتبر أن القرار يضع رئيس الحكومة في «محل شك وشبهات»، محذرًا من المساس بممتلكات النادي.