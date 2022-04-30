20 مايو انطلاق تصفيات الصعود للقسم الممتاز...

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم 20 مايو المقبل موعدًا جديدًا لانطلاق نهائيات الصعود للقسم الممتاز والتي ستكون بنظام التجمع ومن نصف دوري.
المنطقتان الشرقية والغربية
فرق المنطقة الشرقية تتبارى على ملاعب المنطقة الغربية والعكس، وأول الترتيب في المجموعتين سيتأهل مباشرة للدوري الممتاز الموسم الرياضي المقبل 2022-2023، وفرصة التأهل الممتاز متاحة للمتحصلين على الترتيب الثاني في المجموعتين.
نظام المنافسات
ثاني مجموعة الشرقية سيخوض مباراة فاصلة مع صاحب الترتيب التاسع في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز، وثاني الغربية سيخوض مباراة فاصلة مع تاسع المجموعة الثانية بالدوري الممتاز.
الجولة الأولى
تنطلق الجولة الأولى 20 مايو 2022، بإقامة ست مباريات بالمجموعتين، ملعب الجميل سيشهد لقاء بنغازي الجديدة والشرارة، وعلى ملعب الزاوية مباراة البرنس والصقور، وعلى ملعب صبراتة مباراة المروج والأنوار، ومباراة البشائر والظهرة، وعلى ملعب مدينة شحات مباراة رفيق والهلال سبها، وعلى ملعب البيضاء لقاء الجارين أساريا والمستقبل.
تصفيات الصعود
أشارت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم إلى إلغاء بطاقات الإنذار الصفراء على جميع لاعبى الفرق المتأهلة لتصفيات الصعود للقسم الممتاز، ويسري على اللاعبين المتحصلين على بطاقة أو اثنتين فقط، أما المتحصلون على ثلاث بطاقات فيترتب عليه عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة.
تعليقات