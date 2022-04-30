20 مايو انطلاق تصفيات الصعود للقسم الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

حددت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم 20 مايو المقبل موعدًا جديدًا لانطلاق نهائيات الصعود للقسم الممتاز والتي ستكون بنظام التجمع ومن نصف دوري.

المنطقتان الشرقية والغربية

فرق المنطقة الشرقية تتبارى على ملاعب المنطقة الغربية والعكس، وأول الترتيب في المجموعتين سيتأهل مباشرة للدوري الممتاز الموسم الرياضي المقبل 2022-2023، وفرصة التأهل الممتاز متاحة للمتحصلين على الترتيب الثاني في المجموعتين.

نظام المنافسات

ثاني مجموعة الشرقية سيخوض مباراة فاصلة مع صاحب الترتيب التاسع في المجموعة الأولى بالدوري الممتاز، وثاني الغربية سيخوض مباراة فاصلة مع تاسع المجموعة الثانية بالدوري الممتاز.

الجولة الأولى

تنطلق الجولة الأولى 20 مايو 2022، بإقامة ست مباريات بالمجموعتين، ملعب الجميل سيشهد لقاء بنغازي الجديدة والشرارة، وعلى ملعب الزاوية مباراة البرنس والصقور، وعلى ملعب صبراتة مباراة المروج والأنوار، ومباراة البشائر والظهرة، وعلى ملعب مدينة شحات مباراة رفيق والهلال سبها، وعلى ملعب البيضاء لقاء الجارين أساريا والمستقبل.