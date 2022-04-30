الاتحاد الليبي لكرة السلة يكشف جدول المباريات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة السلة مواعيد مباريات الأسبوعين الأول والثاني إيابًا للدوري الليبي لكرة السلة بالمجموعتين الأولى والثانية والتي جاءت على النحو الآتي:

مباريات الأسبوع الأول

السبت 7 مايو

بالقاعة الكبرى بطرابلس، ستقام مبارتان، الأولى اليرموك يلتقي الأهلي طرابلس، ويعقبها مباراة الاتحاد مع الشباب، وبقاعة أحمد الحاسي بالمرج، ستقام مبارتان أيضا، المباراة الأولى، السلفيوم يلتقي منتخب 18 عاماً، ويعقبها مباراة المروج مع الهلال، والأهلي بنغازي يتبارى مع التحدي.

الأحد 8 مايو

الأهلي بنغازي يلتقي الهلال على أرضية مجمع سليمان الضراط، وبصالة زوارة الجزيرة يستضيف الأولمبي.

مباريات الأسبوع الثاني

الثلاثاء 10 مايو

بالقاعة الكبرى بطرابلس سيجمع اللقاء بين الأهلي طرابلس والمدينة، وبقاعة المروج، منتخب 18 عامًا يلتقى المروج.

الأربعاء 11 مايو

ستقام بالقاعة الكبرى بطرابلس مبارتان، المباراة الأولى ستجمع اليرموك والأولمبي، ويعقبها مباراة الاتحاد والشباب.

الخميس 12 مايو

سيشهد مجمع سليمان الضراط ببنغازي مبارتين، الأولى ستجمع النصر والأهلي بنغازي، ويعقبها مباراة الهلال والتحدي.

جدول المباريات

يشار إلى أن الاتحاد الليبي لكرة السلة قد وضع برنامجه الزمني للدوري والكأس على النحو الآتي:

مرحلة الإياب لمسابقة الدوري ستقام في الفترة من 7 إلى 28 مايو، والتجمع الأول للمرحلة النهائية سيقام ببنغازي في الفترة من 6 حتى 13 يونيو المقبل، والمرحلة الثانية والنهائية التجمع الثاني سيقام بطرابلس في الفترة من 19 حتى 26 يونيو المقبل.

أما المرحلة النهائية لمسابقة كأس ليبيا لكرة السلة فستقام ببنغازي يومي الثاني والثالث من يوليو المقبل 2022.