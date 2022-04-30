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الأهلي طرابلس يرد على رئيس الحكومة الليبية بالمستندات في قضية ملكية أرض مصنع الصابون بجنزور

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 أبريل 2022, 01:24 مساء
الأهلي طرابلس يرد على رئيس الحكومة الليبية بالمستندات في قضية ملكية أرض مصنع الصابون بجنزور
شعار نادي الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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كشفت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي طرابلس «فيسبوك»، السبت، بيانًا جاء فيه الرد على رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وجاء الرد بالمستندات فيما يُعرف بإثبات ملكية النادي لأرض مصنع الصابون بجنزور والتي خصَّصها الدبيبة لجهة أخرى.

وجاء بيان الجمعية العمومية للنادي الأهلي طرابلس على النحو الآتي:

«أنه في الوقت الذي يحقق فيه النادي الأهلي الانتصارات ويرفع راية ليبيا عالية في القارة الأفريقية. ويُسطِّر تاريخًا جديدًا للرياضية الليبية عبر حجز مكانه بين الأربعة الكبار في القارة. وفي الوقت الذي يسعى فيه النادي الأهلي لتحقيق إنجاز غير مسبوق عبر محاولة تحقيق أول بطولة قارية للأندية الليبية».

وأضاف «وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه جماهير النادي الأهلي أن تقوم الحكومة بواجباتها تجاه ممثل ليبيا الوحيد في البطولة عبر دعمه معنويًا وماديًا وهو الذي تفصله خطوة واحدة عن التواجد في مباني الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم».

وأكمل البيان «فوجئنا بإصدار حكومة الوحدة الوطنية ممثلة في رئيسها، قرارًا تعسفيًا جائرًا، تتعدى فيه على أملاك النادي الأهلي وتمنح فيه ما لا تملكه لجهات أخرى. ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الأمر الذي يعد استفزازًا واضحًا وصريحًا لجماهير النادي الأهلي التي أعربت عن شدید استيائها من هذا القرار الظالم والمشبوه».

وأوضح البيان «إذ لا توجد مبررات لهذا القرار وتوقيته، فإن هذا القرار يضع رئيس حكومة الوحدة الوطنية محل شك وشبهات أمام جماهير النادي الأهلي التي قد تعزي الأمر إلى انتماء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الذي لا يخفى على أحد رياضيًا، والمنصب الذي كان يشغله قبل أعوام قريبة مضت في أحد أندية العاصمة».

وجاء في ختام البيان «عليه.. فإن الجمعية العمومية إذ تحذر كل الأطراف من المساس بممتلكات النادي الأهلي، فإنها ستتحذ كافة الاجراءات القانونية وأي خطوة تكفل لنا الدفاع عن حقوقنا ضد هذه القرارت العشوائية المستهدفة جماهير النادي الأهلي، ونحن قادرون على ذلك متسلحين بالحق ودعم جماهيرنا».

الجمعية العمومية بالنادي الأهلي طرابلس الرياضي.

بيان نادي الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
بيان نادي الأهلي طرابلس. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
مستندات القضية على صفحة «تاقرفت نيوز» عبر «تويتر».
مستندات القضية على صفحة «تاقرفت نيوز» عبر «تويتر».
مستندات القضية. (فيسبوك)
مستندات القضية. (فيسبوك)
مستندات القضية. (فيسبوك)
مستندات القضية. (فيسبوك)
مستندات القضية. (فيسبوك)
مستندات القضية. (فيسبوك)
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