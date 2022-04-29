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21 مايو موعداً لاجتماع الجمعية العمومية بالاتحاد الليبي لكرة القدم

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 أبريل 2022, 04:23 مساء
21 مايو موعداً لاجتماع الجمعية العمومية بالاتحاد الليبي لكرة القدم
اجتماع سابق لأعضاء الاتحاد الليبي لكرة القدم. (الإنترنت)
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أعلن الاتحاد الليبي لكرة القدم، تأجيل اجتماع الجمعية العمومية الخاصة بالاتحاد، لعدة ظروف خارجة عن الإرادة. وكشف الاتحاد خلال خطابه إلى رؤساء الأندية وأعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد، الموعد الجديد لاجتماع الجمعية العمومية.

وأكد الاتحاد أنه حسب الاجتماع التاسع لمجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم، المنعقد بمدينة طرابلس يوم 13 أبريل الجاري، فإنه تم اتخاذ قرار بعقد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد يوم 21 مايو المقبل، داخل حدود الاتحاد الفرعي بالمنطقة الغربية. وأضاف الاتحاد خلال خطابه، أنه سيتم موافاة رؤساء الأندية وأعضاء الجمعية العمومية بالمكان والزمان الخاص بالاجتماع، في أقرب وقت ممكن.

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وأكد الاتحاد الليبي لكرة القدم في اجتماعه التاسع التي اُقيم في الـ13 من أبريل الجاري، برئاسة عبد الحكيم الشلماني، بالمقر الجديد بطرابلس، تمسكه بالالتزام بآلية الصعود والهبوط واحترام اللوائح. ونوقش خلال الاجتماع جملة من النقاط والمواضيع التي تتعلق ببرنامج تحضيرات المنتخب الوطني لخوض غمار تصفيات بطولة أمم أفريقيا، التي ستقام نهائياتها بملاعب ساحل العاج العام 2023، وملف التعاقد مع المدير الفني الجديد الفرنسي مارتينز، إلى جانب مسابقة الدوري الليبي الممتاز، والاستعداد لإقامة الدور السداسي ومرحلة التتويج باللقب، وناقش أيضاً أعضاء المجلس، الاستعداد لانطلاق مرحلة تصفيات الصعود للدوري الممتاز للموسم المقبل.

متمسكون باحترام اللوائح
وأكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد، أحمد شاهين، أن ما يتردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي لا أساس له من الصحة، وأن رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي متمسكون باحترام اللوائح وإنجاح مسابقة هذا الموسم، والعمل بنظام وآلية الصعود والهبوط وتقليص عدد فرق الدوري الليبي الممتاز وصولاً إلى مسابقة نموذجية ومثالية تسهم في الرقي بالمستوى الفني لكرة القدم الليبية.

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