10 أيام تجهز ملعب شهداء بنينا من أجل الأهلي طرابلس في الكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

دخل ملعب «شهداء بنينا» في الصيانة لمدة عشرة أيام لتغيير أرضيته قبل مبارة «الأهلي طرابلس» في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، أمام «أورلاندو بيراتس» الجنوب الأفريقي، المقرر لها يوم 8 مايو المقبل، حسب الشركة المنفذة.

وأقصى فريق «الأهلي طرابلس» فريق «الاتحاد» من الدور ربع النهائي من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل في المباراة التي شهدها ملعب «شهداء بنينا»، ليلة الأحد الماضي، ليتأهل «الزعيم» ويلتقي فريق «أورلاندو بيراتس» الجنوب الأفريقي.

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وقد شهدت مختلف المدن والمناطق في ليبيا، ليلة الأحد حتى ساعات فجر يوم الإثنين، مسيرات حاشدة واحتفالات بهذا الاستحقاق الأفريقي، الذي شهد تأهل فريق ليبي إلى الدور نصف النهائي، في ظاهرة تحدث لأول مرة في تاريخ كرة القدم الليبية. وقد استقبلت جماهير «الأهلي طرابلس» بعثة الفريق استقبالًا حافلًا بعد رجوعه من مدينة بنغازي في مطار معتيقة ليلة الإثنين.