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10 أيام تجهز ملعب شهداء بنينا من أجل الأهلي طرابلس في الكونفدرالية

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس الجمعة 29 أبريل 2022, 03:17 مساء
10 أيام تجهز ملعب شهداء بنينا من أجل الأهلي طرابلس في الكونفدرالية
أرضية ملعب «شهداء بنينا». (الإنترنت)
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دخل ملعب «شهداء بنينا» في الصيانة لمدة عشرة أيام لتغيير أرضيته قبل مبارة «الأهلي طرابلس» في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية»، أمام «أورلاندو بيراتس» الجنوب الأفريقي، المقرر لها يوم 8 مايو المقبل، حسب الشركة المنفذة.

وأقصى فريق «الأهلي طرابلس» فريق «الاتحاد» من الدور ربع النهائي من منافسات كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية، بعد الفوز عليه بهدف دون مقابل في المباراة التي شهدها ملعب «شهداء بنينا»، ليلة الأحد الماضي، ليتأهل «الزعيم» ويلتقي فريق «أورلاندو بيراتس» الجنوب الأفريقي.

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وقد شهدت مختلف المدن والمناطق في ليبيا، ليلة الأحد حتى ساعات فجر يوم الإثنين، مسيرات حاشدة واحتفالات بهذا الاستحقاق الأفريقي، الذي شهد تأهل فريق ليبي إلى الدور نصف النهائي، في ظاهرة تحدث لأول مرة في تاريخ كرة القدم الليبية. وقد استقبلت جماهير «الأهلي طرابلس» بعثة الفريق استقبالًا حافلًا بعد رجوعه من مدينة بنغازي في مطار معتيقة ليلة الإثنين.

مدرب جيد
ويمتلك فريق «الأهلي طرابلس» هذا الموسم مدربًا جيدًا، وهو المدرب التونسي فتحي الجبال، ولاعبين مميزين ومحترفين على مستوى عالٍ، حيث لم يخسر في مسيرة منافسات كأس لاتحاد الأفريقي إلا مباراة واحدة أمام فريق «بيراميدز» المصري بنتيجة هدفين مقابل هدف في مصر، وفاز «الأهلي» عليه في ليبيا بهدف دون مقابل، وحقق الفوز على فريق «الصفاقسي» ذهابًا وتعادل معه سلبياً في تونس، وفاز على «زاناكو» ذهاباً وإيابًا، وجمع 13 نقطة، متصدراً مجموعته في دوري المجموعات.

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