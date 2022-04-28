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قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في الدوري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 أبريل 2022, 10:30 مساء
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في الدوري
قناة «WTV» تبث «استديو تحليليا» لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس في الدوري. (الوسط)
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تبث قناة «WTV» مباراة بين الاتحاد المصراتي، أمام نظيره الأهلي طرابلس، في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت ليبيا، اليوم الخميس، ضمن مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع إيابًا لبطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

ويسبق المباراة على قناة «WTV» استديو تحليلي، يقدمه مراد دخيل، في حضور خبراء التحليل علي أرحومة، وعبدالرحيم نجم، وأسامة الفزاني.

لمشاهدة استديو تحليل مباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس، عبر قناة «WTV».. اضغط هنا

لمشاهدة استديو تحليل لمباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس عبر صفحة قناة «WTV» على «فيسبوك».. اضغط هنا

ويقود المباراة حكم الوسط الدولي مفتاح العلمي، والمساعدان وليد أبوحرارة ومحمد حسن، والحكم الرابع عبدالسلام عوينة.

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