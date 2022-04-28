أول حديث من صاحب هدف تأهل الأهلي طرابلس لنصف نهائي «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث لاعب «الأهلي طرابلس»، النجم التونسي أيوب عياد، عن الهدف الذي قاد به فريقه للتأهل إلى نصف نهائي كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».

وحسم «الأهلي طرابلس» التأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي، بعد فوزه على نظيره «الاتحاد» بهدف دون رد سجله أيوب عياد، بالمباراة التي جمعتهما على ملعب «شهداء بنينا»، في إياب ربع نهائي المسابقة.

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وقال أيوب عياد، في حوار وفقًا لـ«كورة»: «في الحقيقة لم أتوقع تسجيل هدف الفوز والتأهل، لكن الحمد لله، كان التوفيق من عند الله.. دخلنا المباراة بمعنويات عالية، والأمور كانت تسير معنا بشكل جيد، حيث حضرنا للمواجهة بصورة مثالية، ودرسنا المنافس جيدًا، ونجحنا في تطبيق كل ما طلبه المدرب».

هدف واحد

وأوضح عياد: «مواجهة الاتحاد هي مباراة ديربي، ودائمًا ما تكون هذه المباريات متوازنة، وتلعب على الجزئيات الصغيرة، وهذا ما حدث.. وكل مباراة نخوضها مهمة، وعندنا هدف واحد، وهو الوصول إلى النهائي والفوز بالكأس، وسنعمل بكل جهد للوصول إلى هدفنا».

وعن منافسه المقبل «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي، تابع نجم «الأهلي طرابلس»: «بعد تأهلنا، نفكر حاليًا في مباراتنا المقبلة، فلدينا استحقاق في الدوري الليبي الممتاز، وتفكيرنا ينصب على كل مباراة على حدة، ومن ثم سنفكر فيما يأتي بعد ذلك».

حاضرون في كل الاستحقاقات

وأشار: «نحن لدينا مجموعة كبيرة من اللاعبين، وزاد بشري مميز، وكل مركز يوجد به لاعبان أو ثلاثة، وهناك تنافس كبير، ولا تشكل لنا كثرة المباريات أي أزمة، فنحن حاضرون في كل الاستحقاقات».

الأهلي طرابلس × أورلاندو بيراتس

وضرب «الأهلي طرابلس» موعدا مع فريق «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي، في نصف نهائي كأس «الكونفدرالية»، حيث فاز الأخير أيضا أمام نظيره «سيمبا» التنزاني بهدف دون رد.