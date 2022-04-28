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تعرف على مباراتي «اليوم الخميس» من الدوري الممتاز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الخميس 28 أبريل 2022, 11:15 صباحا
تعرف على مباراتي «اليوم الخميس» من الدوري الممتاز
جانب من تدريبات فريق الاتحاد. (المركز الإعلامي بالنادي)
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يتجدد الموعد اليوم الخميس، مع مباراتين مؤجلتين من الأسبوع الرابع إيابا لبطولة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم الموسم الرياضي الجاري (2021-2022).

وعلى ملعب أبوسليم، الاتحاد متصدر المجموعة الثانية بـ28 نقطة، من 12 مباراة، يلتقى المحلة ثامن المجموعة بـ14 نقطة من 14 مباراة.

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ويقود المباراة حكم الوسط عصام الجهاني، والمساعدان سالم المراكبي، وأسامة الورفلي، والحكم الرابع محمد بن رشدان.

الأهلي طرابلس × الاتحاد المصراتي
وعلى ملعب مصراته سيجمع اللقاء بين الأهلي طرابلس ثاني المجموعة الثانية بـ23 نقطة، من 12 مباراة، والاتحاد المصراتي رابع المجموعة بـ19 نقطة، من 14 مباراة.

ويقود المباراة حكم الوسط الدولي مفتاح العلمي، والمساعدان وليد أبوحرارة ومحمد حسن، والحكم الرابع عبد السلام عوينة.

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