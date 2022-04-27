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7 مايو الجلسة الانتخابية لعمومية الاتحاد العربي للدراجات

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الأربعاء 27 أبريل 2022, 12:50 مساء
7 مايو الجلسة الانتخابية لعمومية الاتحاد العربي للدراجات
شعار الاتحاد العربي للدراجات. (أرشيفية : الإنترنت)
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كشف الاتحاد العربي للدراجات في اجتماعه الذي عقد عبر الاتصال المرئي عن بعد المرشحين المتقدمين لشغل مقاعد مجلس إدارة الاتحاد للدورة المقبلة (2022-2024) والتي سيجري انتخابها في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الذي سيعقد بمصر في 7 مايو المقبل.

منصب الرئيس
على منصب رئاسة الاتحاد سيكون التنافس بين المرشحين رئيس الاتحاد الحالي فيصل بن حميد، ونائل العوضي رئيس النادي الكويتي.

منصب النائب
وعلى منصب نائب الرئيس محمد وجية عزام رئيس الاتحاد المصري، وعبد الله الوثلان رئيس الاتحاد السعودي.

مقعد العضوية
وعلى عضوية مجلس الإدارة سيكون التنافس على 6 مناصب من بين المتقدمين، رئيس الاتحاد العماني سيف الرشيدي، ورئيس الاتحاد السوري خالد كوكش، ورئيس الاتحاد الأردني خلف الحشوش، ورئيس الاتحاد العراقي محمود عزيز، ورئيس الاتحاد التونسي نوفل المرشاوى، ونائب رئيس الاتحاد المغربي محمد كاتم، والأمين العام للاتحاد الجزائري فوزي لوصيف، ورئيس الاتحاد اليمني محمد العيدروس، ورئيس الاتحاد الليبي نورالدين التريكى، ورئيس الاتحاد اللبناني فاتشيه زادوريان.

نظام الاختيار
وسيجري اختيار ستة من المرشحين من خلال الاقتراع، إضافة إلى المرشح لشغل مقعد الاتحاد الفلسطيني محمد سعيد تمراز نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني.

مسابقة كأس الاتحاد
يشار إلى أن الاتحاد العربي للدراجات سينظم على هامش جمعيته الانتخابية، وللمرة الأولى مسابقة كأس الاتحاد العربي لدراجة المضمار.

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