شرارة يبارك لجماهير الأهلي طرابلس التأهل لنصف نهائي «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط

علق المحترف الأردني محمد أبوزريق شرارة، لاعب نادي الأهلي طرابلس، على تأهل فريقه إلى دور نصف النهائي من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».

وحسم «الأهلي طرابلس» التأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي، بعد فوزه على نظيره «الاتحاد» بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، على ملعب «شهداء بنينا» في إياب ربع نهائي المسابقة.

- رد فعل محمد صولة بعد تأهل «الأهلي طرابلس» لنصف نهائي «الكونفدرالية»

- نجم الأهلي طرابلس السابق يوجه رسالة إلى ابنه محمد صولة

- موعد مباراة «الأهلي طرابلس» و«أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»

- بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد الوداع «الكونفدرالي» أمام الأهلي طرابلس

- تأهل تاريخي.. «الأهلي طرابلس» يواجه «أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»

وكتب «شرارة» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، مبارك لجمهور الزعيم والديربي أهلاوي».

الأهلي طرابلس × أورلاندو بيراتس

وضرب «الأهلي طرابلس» موعدا مع فريق «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي، في نصف نهائي كأس «الكونفدرالية»، حيث فاز الأخير أيضا أمام نظيره «سيمبا» التنزاني بهدف دون رد.