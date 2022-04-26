Atwasat

شرارة يبارك لجماهير الأهلي طرابلس التأهل لنصف نهائي «الكونفدرالية»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 08:04 مساء
شرارة يبارك لجماهير الأهلي طرابلس التأهل لنصف نهائي «الكونفدرالية»
المحترف الأردني محمد أبوزريق شرارة . (الإنترنت)
alwasat radio

علق المحترف الأردني محمد أبوزريق شرارة، لاعب نادي الأهلي طرابلس، على تأهل فريقه إلى دور نصف النهائي من كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفدرالية».

وحسم «الأهلي طرابلس» التأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأفريقي، بعد فوزه على نظيره «الاتحاد» بهدف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضي، على ملعب «شهداء بنينا» في إياب ربع نهائي المسابقة.

- رد فعل محمد صولة بعد تأهل «الأهلي طرابلس» لنصف نهائي «الكونفدرالية»
- نجم الأهلي طرابلس السابق يوجه رسالة إلى ابنه محمد صولة
- موعد مباراة «الأهلي طرابلس» و«أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»
- بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد الوداع «الكونفدرالي» أمام الأهلي طرابلس
- تأهل تاريخي.. «الأهلي طرابلس» يواجه «أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»

وكتب «شرارة» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، مبارك لجمهور الزعيم والديربي أهلاوي».

الأهلي طرابلس × أورلاندو بيراتس
وضرب «الأهلي طرابلس» موعدا مع فريق «أورلاندو بيراتس» الجنوب أفريقي، في نصف نهائي كأس «الكونفدرالية»، حيث فاز الأخير أيضا أمام نظيره «سيمبا» التنزاني بهدف دون رد.

موعد مباراة «الأهلي طرابلس» و«أورلاندو بيراتس»
وتقام مباراة الذهاب بين «الأهلي طرابلس» و«أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي الكونفدرالية الأفريقية، يوم الثامن من مايو المقبل، بملعب «شهداء بنينا» ببنغازي بليبيا، ويتجدد اللقاء في مباراة الإياب بجنوب أفريقيا يوم 15 من الشهر ذاته.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كريم بنزيما «السلاح الأشد فتاكا» للملكي أمام أحلام السيتي

كريم بنزيما «السلاح الأشد فتاكا» للملكي أمام أحلام السيتي
ضبط حصان بالمرج تسبب في إصابة بليغة لطفل.. والبحث جار عن صاحبه

ضبط حصان بالمرج تسبب في إصابة بليغة لطفل.. والبحث جار عن صاحبه
أمور يجب مراعاتها عند تغيير زجاج السيارة

أمور يجب مراعاتها عند تغيير زجاج السيارة
بحجر صارم وهاجس من الإغلاق.. بكين توسع حملة فحوصات «كوفيد»

بحجر صارم وهاجس من الإغلاق.. بكين توسع حملة فحوصات «كوفيد»
الريال يترقب نقطة تتويج «الليغا» والسيتي يعاني من مطاردة ليفربول

الريال يترقب نقطة تتويج «الليغا» والسيتي يعاني من مطاردة ليفربول
وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تستطيع الانتصار في الحرب مع روسيا

وزير الدفاع الأميركي: أوكرانيا تستطيع الانتصار في الحرب مع روسيا
أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد

أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد
صدور «صندوق الرمل» ثالث روايات عائشة إبراهيم

صدور «صندوق الرمل» ثالث روايات عائشة إبراهيم
للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار

للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار
لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»

لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»

أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»

ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»

بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»
قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية

قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية
مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما

وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما
 المزيد من رياضة محلية

تعليقات

عناوين ذات صلة
موعد مباراة «الأهلي طرابلس» و«أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي «الكونفدرالية»
موعد مباراة «الأهلي طرابلس» و«أورلاندو بيراتس» بنصف نهائي ...
لاعب «الأخضر» يجري عملية جراحية
لاعب «الأخضر» يجري عملية جراحية
إدارة «المجد» تكرم 10 شخصيات رياضية على هامش بطولة المرحوم «شعماش»
إدارة «المجد» تكرم 10 شخصيات رياضية على هامش بطولة المرحوم ...
رد فعل محمد صولة بعد تأهل «الأهلي طرابلس» لنصف نهائي «الكونفدرالية»
رد فعل محمد صولة بعد تأهل «الأهلي طرابلس» لنصف نهائي ...
جمعية قدامى نادي الجزيرة تستعد لتكريم المرحوم بشير غريبة
جمعية قدامى نادي الجزيرة تستعد لتكريم المرحوم بشير غريبة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد الوداع «الكونفدرالي» أمام الأهلي طرابلس
بـ3 رسائل.. هكذا تعاملت إدارة نادي الاتحاد إعلاميا بعد ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي بنغازي 0 - 2 النصر» في ......
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 1 أبوسليم» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 1 أبوسليم» في الدوري ......
(فيديو) «الأهلي طرابلس» إلى نصف نهائي «الكونفدرالية» على حساب «الاتحاد»
(فيديو) «الأهلي طرابلس» إلى نصف نهائي «الكونفدرالية» على ......
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في الدوري الممتاز
بث مباشر «WTV».. مباراة «الاتحاد × الاتحاد المصراتي» في ......
المزيد
شرارة يبارك لجماهير الأهلي طرابلس التأهل لنصف نهائي «الكونفدرالية»
شرارة يبارك لجماهير الأهلي طرابلس التأهل لنصف نهائي ......
مواعيد ومكان وحكام مباراتي «الاتحاد المصراتي×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×المحلة»
مواعيد ومكان وحكام مباراتي «الاتحاد المصراتي×الأهلي طرابلس........
الشرطة يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي بطولة شعماش لقدامى اللاعبين
الشرطة يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي بطولة شعماش لقدامى ......
جمعية قدامى نادي الجزيرة تستعد لتكريم المرحوم بشير غريبة
جمعية قدامى نادي الجزيرة تستعد لتكريم المرحوم بشير غريبة...
رد فعل محمد صولة بعد تأهل «الأهلي طرابلس» لنصف نهائي «الكونفدرالية»
رد فعل محمد صولة بعد تأهل «الأهلي طرابلس» لنصف نهائي ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط