مواعيد ومكان وحكام مباراتي «الاتحاد المصراتي×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×المحلة»

كلفت لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم حكام المبارتين المؤجلتين من الأسبوع الرابع إيابًا للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم والمقرر إقامتهما بعد غدٍ الخميس على النحو الآتي:
الاتحاد×المحلة
تقام مباراة الاتحاد والمحلة على ملعب أبوسليم، ويدير المبارة حكم الوسط عصام الجهاني والمساعدان سالم المراكبي وأسامة الورفلي والحكم الرابع محمد بن رشدان.
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الاتحاد المصراتي×الأهلي طرابلس
وتقام مباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس على ملعب مصراتة، ويدير المباراة حكم الوسط الدولي مفتاح العلمي والمساعدان وليد أبوحرارة ومحمد حسن والحكم الرابع عبدالسلام عوينة.
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