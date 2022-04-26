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مواعيد ومكان وحكام مباراتي «الاتحاد المصراتي×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×المحلة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس الثلاثاء 26 أبريل 2022, 10:59 صباحا
مواعيد ومكان وحكام مباراتي «الاتحاد المصراتي×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×المحلة»
مباراة الأهلي طرابلس والاتحاد في الكونفدرالية. (صفحة نادي الأهلي طرابلس عبر فيسبوك)
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كلفت لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم حكام المبارتين المؤجلتين من الأسبوع الرابع إيابًا للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم والمقرر إقامتهما بعد غدٍ الخميس على النحو الآتي:

الاتحاد×المحلة
تقام مباراة الاتحاد والمحلة على ملعب أبوسليم، ويدير المبارة حكم الوسط عصام الجهاني والمساعدان سالم المراكبي وأسامة الورفلي والحكم الرابع محمد بن رشدان.

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الاتحاد المصراتي×الأهلي طرابلس
وتقام مباراة الاتحاد المصراتي والأهلي طرابلس على ملعب مصراتة، ويدير المباراة حكم الوسط الدولي مفتاح العلمي والمساعدان وليد أبوحرارة ومحمد حسن والحكم الرابع عبدالسلام عوينة.

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