مواعيد ومكان وحكام مباراتي «الاتحاد المصراتي×الأهلي طرابلس.. الاتحاد×المحلة»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

كلفت لجنة التحكيم العامة بالاتحاد الليبي لكرة القدم حكام المبارتين المؤجلتين من الأسبوع الرابع إيابًا للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم والمقرر إقامتهما بعد غدٍ الخميس على النحو الآتي:

الاتحاد×المحلة

تقام مباراة الاتحاد والمحلة على ملعب أبوسليم، ويدير المبارة حكم الوسط عصام الجهاني والمساعدان سالم المراكبي وأسامة الورفلي والحكم الرابع محمد بن رشدان.

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