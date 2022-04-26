الشرطة يكمل عقد المتأهلين لنصف نهائي بطولة شعماش لقدامى اللاعبين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس

جرت، أمس الإثنين، على ملعب نادي المجد بطرابلس آخر مباريات دور الربع نهائي لبطولة شعماش لقدامى اللاعبين، وجمعت الشرطة والمدينة، وانتهت في زمنها الرسمي بالتعادل بهدف.

بادر الشرطة بالتسجيل عن طريق لاعبه خالد بني، وتعادل المدينة بهدف لاعبه منصور مفتاح، فتم اللجوء لركلات الترجيح التى انتهت بفوز الشرطة (4-3)، أدار المباراة الحكمان حمزة الثموني ورمزي القاضي.

مبارتا النصف نهائي

ويلتقي اليوم الثلاثاء في الدور نصف النهائي، المجد مع أبومليانة، وغدًا الأربعاء، الشط يتبارى مع الشرطة، والفائزان يتأهلان للمباراة النهائية.