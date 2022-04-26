جمعية قدامى نادي الجزيرة تستعد لتكريم المرحوم بشير غريبة

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أعلن علي الطرمال، رئيس جمعية قدامى نادي الجزيرة بزوارة، إقامة حفل تكريم كبير بعد شهر رمضان؛ لتكريم روح الفقيد المرحوم بشير غريبة الحارس السابق للجزيرة والمنتخب الوطني في فترة السبعينيات والثمانييات، وأحد رموز كرة القدم بزوارة.

وأوضح علي الطرمال، في تصريحات خاصة إلى «بوابة الوسط»، أنه سيٌكرم أيضًا خلال الحفل المقرر له بعض شهر رمضان، بعض الشخصيات الرياضية.

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وقال إن جمعية قدامى نادي الجزيرة قامت خلال شهر رمضان بزيارات اجتماعية لعدة شخصيات منهم الطاهر جنقر الإداري السابق، واللاعب سلامة القمودي، للاطمئنان على وضعهما الصحي، ومنحهما درع الوفاء.